疫情｜急症室迫爆大幅緩和　內地醫護支援　亞博館增收至360人

第五波疫情已過頂峰，醫療需求仍然緊張，醫院管理局行政總裁高拔陞今（23日）於記者會表示，醫管局過去數周已將新冠病床增至1.1萬張，佔整體逾半，亦將部份醫院轉為定點醫院，目前共9000多位病人留醫；急症室迫爆情況亦已大幅改善，今早等候超過12小時的病人，已回落至兩位數。

他又感謝來港支援的內地醫護，本周一有近400人已全面投入亞洲博覽館工作，令接收能力由250人增至360多人，兩地醫護合作非常暢順，期望1至2周內能再提升接收能力。



▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼



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已增至1.1萬病床予新冠病人

高拔陞表示，醫管局於過去數星期增加佔整體逾半的病床，供照顧新冠病人，共涉及1.1萬張新冠病床，亦將部份醫院轉為定點醫院，特別是伊利沙伯醫院。截至今早，共有約9000多位病人於醫院，亞洲博覽館、北大嶼感染控制中心接受治療。

急症室等候時間大幅改善

早前公立醫院急症室擠滿病人情況，亦已大幅改善，由最嚴重時的近2000人，今早等候超過12小時的病人，已回落至少於100位，當時最擠擁的伊利沙伯醫院，高峰期曾錄得300至400人同場等候，今早則呈單位數，情況有明顯改善。他提到，疫情稍回穩後，有不少非新冠病人前往醫院求診，醫管局會緊密觀察。

亞博館已增收至360名病人

他又感謝來港支援的內地醫護，指他們已於短時間內熟習運作，本周一有近400人已全面投入工作，提升醫管局服務能力。他解釋，亞博館早前因有人手限制，需要照顧長者，及提供個人護理，只能收治250名病人，現有內地醫護支援，今早已可增至收至360多位病人。

高拔陞表示，雖然只屬短時間，但兩地醫護合作非常暢順，期望1至2周內再提升接收能力。現時兩地醫護24小時提供支援及醫療配套，每日有醫生巡房，及與醫療隊討論臨床會議；兩地放射師亦一起合作，提升相關服務能力。

新冠肺炎：美國默沙東藥廠的口服藥molnupiravir。（AP）

已為1.5萬人處方新冠口服藥

高拔陞續說，醫管局於門診及外展服務方面亦有增長，其中抗病毒治療已全面使用兩隻抗病毒口服藥，包括默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）及輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid），昨日已為1.5萬人處方藥物。醫管局早前已調整用藥指引，逾60歲的病人不論有否打針，如有病徵，預約診所時均可接受治療，高風險病人則建議前往指定診所及醫管局服務機構。免疫力較差病人，不論歲數或有否接種，均建議接受藥物治療。

兩藥用量方面，默沙東的莫納皮拉韋因較早抵港，使用量較多，亦較常於老人院舍應用；與此同時，局方近日觀察到指定診所處方輝瑞的帕克斯洛維德有增多趨勢。

指定診所需求下降

高說，過去幾日指定診所用藥需求量減少，23間指定診所每日共提供4000多個服務名額，3月中的高峰期可達3900多人應診，昨日則只有3300多人使用指定診所服務，使用率為87%，顯示相關服務名額足夠，建議確診者倘有病徵及符合條件，可經手機應用程式或電話預約。關愛籌方面，昨日只有約700至800人預約，相信預約方面無大問題。

他又主動提及近日有報道關注私家醫生是否可用藥，他指，過去一段時間均有私家醫院或醫生聯絡醫管局，他續指，醫管局會作適當安排，但同時提到，由於大部份私家醫院不會直接治療新冠病人，多數轉介至醫管局，強調局方會有適合安排。他期望，透過服務調節，不論是前往指定診所的新冠病人，以及長者院舍均可接受適當治療。

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