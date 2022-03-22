私院抗疫｜港怡周四起加強免費視像會診服務　提供3日藥及快測包

新冠疫情持續，醫療系統仍受龐大壓力。港怡醫院今日（22日）公布，延長免費視像會診至4月30日，並將加強服務，為確診病人提供基本處方藥物、快速抗原測試套裝及藥物送遞服務，費用全免。港怡指，視像會診服務設每日診症名額，有需要市民可透過網上系統進行預約，服務適用於9歲或以上人士。



原定1個月的免費視像會診服務延長至4月30日

港怡醫院表示，在本月初推出免費視像醫療諮詢服務，讓確診、接受家居隔離市民或其他有醫療需要人士可得到專業醫療服務，而為進一步支援新冠肺炎病確診者，將由3月24日起加強免費視像會診服務，有關服務將包括由港怡醫院家庭醫學視像會診中心提供的視像診症、三日基本處方藥物、快速抗原測試套裝及藥物送遞服務，有關服務會延長至4月30日。該院指有需要的市民可透過醫院的網上系統進行預約，成功預約後將收到WhatsApp或電郵通知。

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港怡醫院強調，一直積極配合政府的抗疫工作，包括將分階段提供150張床位接收公立醫院轉介的非新冠病人。另外，港怡醫院亦會支援新設立的青衣西南體育館暫託中心， 為輕症或正康復的新冠確診長者提供醫療照顧。該院又表示，至今已安排過百名由公立醫院轉介的病人到該院接受不同的住院及日間治療服務。

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