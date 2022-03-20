抗疫｜陳肇始預告居家患者將獲中醫遙距診症及配藥　料2萬人受惠

第五波疫情嚴峻，食物及衞生局局長陳肇始今（20日）於網誌提到，中醫藥已全方位參與抗疫，包括在疫情預防、治療及復康的過程，政府會陸續分發近100萬盒國家捐贈及支援採購的抗疫中成藥，並加入在抗疫物資包。

至於醫管局去年設立的免費「中醫諮詢服務」熱線，由今年2月中旬至今，已處理近3,000宗電話諮詢，醫管局於兩年前成立「中醫門診特別診療服務」，至今亦有約3,000名康復病人參與，第五波疫情下，每天平均有數百名新增康復病人參與。

陳肇始又預告，當局將透過「中醫藥發展基金」推出特別支援計劃，資助中醫師為在家隔離病患者提供免費中醫遙距診症服務，包括免費的中藥配送服務，料首階段有約20,000名患者受惠，詳情稍後公布。



陳啓始指，港府已協調中醫藥全方位參與抗疫工作。(食物及衞生局局長網誌圖片)

減少感染方面，她指，醫管局中醫診所暨教研中心一直在全港十八區提供中醫藥門診服務，更不時聯同其他團體包括地區康健中心舉辦中醫藥健康教育活動；特區政府透過「中醫藥發展基金」預留資金，並優先審批與防疫抗疫有關的項目，包括資助及推動中醫藥界向市民廣泛推廣中醫藥防疫知識、舉辦中醫感染控制培訓項目、資助中醫診所提升感染控制設備、資助及鼓勵中醫藥界善用科技採用遙距診療模式等。

港府早前在抗疫物資包中加入抗疫中成藥，支援家居隔離患者。(食物及衞生局局長網誌圖片)

醫管局設立免費「中醫諮詢服務」熱線，由註冊中醫師解答隔離人士及公眾有關中醫藥使用的問題，提供專業支援以協助市民正確用藥。(食物及衞生局局長網誌圖片)

將續分發「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」 總數近100萬盒

她續說，市民近日對於中醫藥防疫抗疫工作的接受程度大幅增加，加上特區政府衷心感謝及廣泛分發國家捐贈及支援特區政府採購的抗疫中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣片/膠囊」，已分發或即將安排陸續分發的數量近一百萬盒，尚有更多批次正在陸續安排。市民對中醫藥的信心顯著提升。

治療方面，她則表示，早於2021年1月，醫管局在社區治療設施/北大嶼山醫院香港感染控制中心推出「住院病人中醫特別診療服務」，為住院病人提供中醫藥治療，至今已有超過160名病人參與，並已提供超過910次診療；在社區隔離設施方面，特區政府透過醫管局分發抗疫中成藥予接受隔離人士。醫管局亦特別配合而設立免費「中醫諮詢服務」熱線，由註冊中醫師解答隔離人士及公眾人士有關中醫藥使用的問題，提供專業支援以協助市民正確用藥。由二月中旬開始至今，已處理接近3,000宗電話諮詢，平均每日約有300多宗。

「安老院舍中醫診療服務」提供3,200次診療

在安老院舍方面，醫管局牽頭透過大學、中醫藥業界、中醫學會及非政府機構等社區中醫服務提供者動員參與「安老院舍中醫診療服務」，為確診的安老院舍院友及院舍職員提供遙距中醫診症或外展中醫服務，讓留在安老院舍的年長輕症患者，能及時接受中醫藥治療，預防變成重症從而紓緩公立醫院的壓力，也是回應長者優先的策略。至今已有160多間院舍參加，並已提供3,200次診療；

動員中醫藥業界提供免費中醫遙距診症 稍後公布詳情

家居隔離/檢疫人士方面，她表明，港府早前已開始在抗疫物資包中加入抗疫中成藥；另食衞局即將透過「中醫藥發展基金」推出一項特別支援計劃，資助中醫師為在家隔離病患者提供免費中醫遙距診症服務，包括為患者提供免費的中藥配送服務，讓中醫藥界可以全力投入抗擊疫情工作，全面動員香港中醫藥業界集中於私人市場的資源。計劃首階段預算有20,000名患者可以受惠，計劃由香港中醫中藥界聯合總會統籌，詳情將會稍後公布。

全面動員民間中醫藥力量方面，她指，早前已主動邀請中醫藥界盡量採取可行的方法為市民提供中醫藥專業支援，多個中醫藥團體積極回應，百花齊放，針對不同接觸層面及群組，開展中醫遙距診症服務，為有需要人士提供中醫藥諮詢及治療，並在可行的情況下為患者派送所需藥品。部分中醫藥團體和機構更發起義診活動，中藥界也積極參與資助義診的藥物，支援那些深受疫情影響的香港市民。

醫管局早於2020年4月推出「中醫門診特別診療服務」，至今已有約3,000名康復病人參與，並已提供約11,900次診療。(食物及衞生局局長網誌圖片)

她續說，中醫藥在康復方面有莫大優勢，能減少後遺症及降低復陽率。醫管局早於2020年4月推出「中醫門診特別診療服務」，在中醫診所暨教研中心為出院病人/完成隔離人士提供中醫藥復康服務，十次診療費用全免。服務廣受市民歡迎，至今已有約3,000名康復病人參與，並已提供約11,900次診療。在第五波疫情下，需要康復診療的人數激增，服務需求急劇上升，平均每天均有數百名新增康復病人參與服務。

陳肇始：發揮中醫藥在疫情防治的優勢和作用

陳肇始表示，特區政府會繼續用好中央支持，奮力遏制疫情，致力保障每位香港市民健康。在中醫藥方面，特區政府會繼續與中醫藥業界及醫管局探討一切可行措施，發揮中醫藥在疫情防治全過程的優勢和作用。

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