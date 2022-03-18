疫情｜灣仔區議會向區內基層及獨居者派發抗疫包　400家庭受惠

本港疫情持續，灣仔區議會今日（18日）聯同社會服務機構，向區內基層及獨居人士派發物資，預計數日內向400個家庭送上抗疫包。

灣仔區議會主席黃宏泰表示，感謝中央援港抗疫，區議會會擔任「拾漏角色」，協助一些政府政策「遺漏」而未能受援助的市民。



灣仔區議會今日聯同聖雅各福群會及浸信會愛羣社會服務處在區內派發抗疫包，預計數日內向400戶獨居長者、傷健人士、精神病患者及其家屬送上物資。抗疫物資由全港社區抗疫連線捐出，內有口罩、快速檢測劑、湯包、食品、米及連花清瘟膠囊等。

灣仔區議會主席黃宏泰探訪區內一個單親家庭，他表示，灣仔區有60萬居住人口，全港不少打工仔會到灣仔上班，因此有需要穩控灣仔區疫情。他稱，感謝中央支持香港抗疫，港府在各方面已做得足夠，區議會擔任「拾漏角色」，協助未能得到適切幫助的居民，「例如有失明人士，派檢測包畀佢，都用唔到。」

出席活動的聖公會教省秘書長、立法會議員管浩鳴表示，希望今次派發物資活動可以幫助獨居長者，藉此共同打敗疫情。立法會議員謝偉俊就指，疫情嚴重，灣仔區內有不少舊樓，應該要找出他們，提供協助。

灣仔區議會副主席林偉文表示，希望民政事務總署能酌情處理地區團體，有關支援抗疫活動的撥款申請，盡量以寬鬆態度，審批每一個地區團體抗疫活動的撥款。