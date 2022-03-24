DSE｜確診者能否考？教育局研閉環試場　衞生防護中心：盡力安排

港府冀中學文憑試（DSE）可如期於下月開考，過去兩年確診者都未能考試，但今年確診人數激增，教育局局長楊潤雄表示正研究「特別考場」安排，優先予密切接觸者考生，而安排確診者有難度，正研判能否閉環管理安排。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，DSE是人生重要里程，政府會盡一切努力安排。

內地高考則有供確診者應考先例，去年爆發疫情的廣州，當局專設隔離考場。



▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



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教育局局長楊潤雄今早（24日）於港台節目接受訪問時表示，去年曾於竹篙灣檢疫中心設特別考場，當時有約七人應考。他續指，由於較早前日增過萬名確診者，社會缺乏檢疫設施，但隨著疫情現下跌趨勢，當局有空間研判實行同樣措施可能性。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

確診者能否考試？楊潤雄：未完全落閘

不過，確診考生或未能受惠安排，如期赴考。楊潤雄表示，過往未有為確診者安排考試，亦不會要求他們應考，因抱恙期間壓力更大，會影響考試表現，亦對試場及監考員構成風險，但他言辭間未有完全「落閘」，他提到，當局倘落實在隔離設施設特別考場，會優先讓密切接觸者使用，若尚餘空間，則要研究倘將確診者安排在同一地點應考，會否增加傳播風險。

他舉例稱，假如考生在應考當天快速測試陽性，究竟能否有閉環方式送到隔離中心應考，當中有一定難度。他又稱，如考生因病未能應考，考評局有專業機制評估成績。

歐家榮表示，衞生防護中心會就中學文憑試感染控制等向教育局提供專業意見。

歐家榮：DSE是重要里程 盡一切努力讓他們考試

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，教育局及考評局稍後會交代DSE應考安排，包括確診考生或密切接觸者相關處理，「相信DSE都係一個學生人生好重要嘅里程，如果盡量可以，政府會盡一切努力希望佢哋可以考試。」

他又提到，上屆的文憑試亦可於檢疫中心應考，今年則要待港府公布，衞生防護中心及教育局會與考評局保持緊密聯繫，衞生防護中心會就感染控制等向教育局提供專業意見，確保考生若染疫，或成為密切接觸者時，避免出現風險及交叉感染。

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翻查過去兩年DSE特別應考安排，去年即2021年，當局於竹篙灣檢疫中心首設隔離考場，但僅供接受強制檢疫的考生使用。須檢疫隔離考生可於開考前表明意願，當局會安排其前往竹篙灣檢疫中心隔離，並於獨立房間內應考文憑試；否則亦可按既定機制向考評局申請成績評估。



前年即2020年中學文憑試，則不設檢疫中心應考安排，確診、正接受政府強制檢疫，以及出現感染徵狀的考生一律「無得揀」，不得進入試場，受影響考生可透過學校提交證明文件，向考評局申請成績評估，局方會參考考生的校內成績，以及同校考生的文憑試表現，評估缺席科目的等級，考評局的成績評估最高等級，亦由第四級提升至第五級。

教育局維持以4月22日為中學文憑試開考目標。（資料圖片）

至於內地高考方面，去年全國有1078萬學生參加考試，其中出現疫情的廣州，當局特設11個隔離考點，供確診、密切接觸及次密切接觸的考生應考，有兩名染疫考生獲安排於醫院內獨立病房進行考試，監考員透過閉路電視監考，收回的考卷亦會兩度全面消毒。至於身處高風險地區和封閉管理區域內的考生，則需乘坐專用車往返住所和考場，亦要身穿防護衣進入考場。