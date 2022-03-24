長者康復後或送暫託中心　隔離設施增　仍按實際情況批准居家隔離

第五波疫情持續，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（24日）表示，內地醫護團隊加入亞博館的工作後，處理病人的數目已增至370人，「之前香港人手只夠處理200位。」衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，入住社區隔離設施的條件，包括年紀、身體狀況、病徵、是否屬高危群組、家居狀況等條件作篩選。例如，同住家人為高危人士，須優先接受隔離。



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醫管局將與社署協作 長者出院或送暫託中心

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現時有下降的趨勢，長者暫托中心的病人數量少，於急症室等候入院的病人數目有所舒緩，「對醫護及對港人都係好消息。」他亦指，暫托中心由社署營運，相信有不同的做法，醫管局亦計劃與他們協作，包括當安老院舍出現確診個案，若外展隊認為有需要時，便將長者送往隔離。至於長者出院時，亦考慮院舍的環境，若認為不合適，將安排情況穩定且陽性的長者，轉送往長者暫托中心。

亞博館此前只能照顧200病人

李又指，由於之前的病人數目多，故一直加強處理病人的能力，例如內地醫護團隊於亞博館一同協作，以增加處理病人的數目。「已經有370名病人喺嗰到，之前香港人手只夠處理200位。」

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同住家人屬高危者須優先接受隔離

歐家榮亦提到入住社區隔離設施的條件，指當局收到個案後，將透過網上問卷收集病人的基本資料，包括年紀、身體狀況、病徵、是否屬高危群組、家居狀況等條件作篩選。

例如部份病人或因個別狀況，需要入住社區治療設施或醫院，而不適合入住社區隔離措施。亦有部份病人因家庭原因，包括同住家人為高危人士，須優先接受隔離。此外，亦視乎病人的其他考慮，例如是否需要照顧家人或被照顧的情況，當局收集資料後，會再作適當安排。