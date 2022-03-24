15歲女生因復課停課母染疫　失眠想輕生　團體設熱線疏導情緒困擾

東聯社區服務基金與香港情緒健康學會合作推出「抗逆心聆熱線」服務，免費為市民提供情緒支援。情緒健康學會表示，若發現求助個案有跟進需要，將轉介予精神科醫生、心理學家等，亦提及有15歲中四女生自從上網課後，經常失眠、感到不開心，更稱有輕生念頭，其母結果致電求助，並獲跟進情況。



東聯社區服務基金會長李誌峰指，疫情持續的時間太長，有市民因長期在家抗疫、收入大減等，出現情緒困擾，故此推出熱線為市民分憂。

東聯社區服務基金與香港情緒健康學會合作推出「抗逆心聆熱線」服務，免費為市民提供情緒支援。（盧翊銘攝）

中四因停課復課感疲累無動力

香港情緒健康學會主席林美玲解釋，服務以階梯支援模式進行，當接到求助熱線後，首先會與求助者傾談，協助疏理對方的情緒，若認為有需要進跟時，將再轉介參與服務的專業人士，如精神科醫生、心理學家等作跟進。

林美玲提到其中一個求助個案，熱線收到一名染疫母親求助，對方指其15歲、就讀中四的女兒自從在家上網課後，經常失眠、感到不開心躲起來哭，更稱有輕生念頭。

團隊有50名專業人士協助

林美玲續指，熱線收到求助後，便將個案轉介予她處理，而她之後與母女進行2次視像面談，發現女兒因為停課、復課情況感到疲累，變得沒有動力，加上其母染疫，令她情緒更差，現時她仍在跟進母女兩人的個案。

情緒健康學會會長黃廣興稱，團隊現時有150人，當中50人為精神科醫生、心理學家、社工等，冀可以提供渠道讓情緒受困的市民傾訴，了解源頭問題，從而提供建議、正確的資訊、或醫學常識，給予市民關心及希望。

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