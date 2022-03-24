公民科︱範例出爐　考生想達標　需引資料證國安法無令資金外流

教育局修訂的高中核心科目課程已於去年9月起在中四級推行，首批學生將於2024年應考中學文憑試（DSE）。最大改動之一為公民與社會發展科（公民科）會取代通識科，且不設評級，只有達標。考評局今日（24日）在網誌「文憑試快線」中公布近日擬定的公民科「達標」等級描述並披露試卷試例，當中亦展示獲「達標」考生回答國安法問題情況，其評語稱考生答案本科涵蓋之重要知識具基本理解，如國家觀念。



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列6項「達標」表現 需引相關知識分析當代課題

考評局在網誌中透露公民科的暫定「達標」等級描述，列出6項「達標」等級考生的典型表現，包括對重要知識具基本理解、應用相關知識對當代課題作基本分析等。

獲取「達標」等級考生六大典型表現。（考評局文件）

考生引題目資料證國安法無損銀行體系 獲評達標

該局披露一份樣本試卷考生回答示例，回答去年公布的模擬試卷，當中第二題涉及國安法相關問題。該名獲「達標」考生答題時引用試卷資料及對國安法的知識，其論述提到「國安法會保持香港特別行政區繁榮和穩定，政府會對顛覆國家政權、組織恐怖活動和勾結外國勢力的犯罪行為懲治」等，並引用資料，稱「有傳言香港資金外流，但事實是香港銀行體系不單沒有明顯的資金外流現象，相反在2020年底會合共有500億美元資金流入港元體系。可見，該疑慮不攻自破」。

該局在該名考生答題評語中提到，該考生能選用適當資料及論點，指出國安法可保香港繁榮和穩定、銀行體系無明顯資金流失，亦提到該名考生提出學校場景活動，如國家安全日、升旗禮等說明學校教育如何培養香港青少年國家觀念，展示考生對國家觀念具基本理解。

中文科卷二加入實用寫作 考評局更新等級描述

另外，除公民科外，2024年DSE會取消中國語文科則取消了卷三（聆聽及綜合能力考核）及卷四（說話能力），並於卷二（寫作）加入實用寫作。考評局表示，將按修訂後的中國語文科評核要求，更新第1至5級的科目整體「等級描述」及寫作能力卷別的「等級描述」。

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試卷要求考生以學生會主席名義撰寫早會演講稿，以遊說同學支持「走塑」活動。根據該局展示的考生表現示例，獲「第五級」考生的評語指出，其文章觀點明確、合理，理據充足，闡述清晰，條理分明，結構嚴謹等；相反獲第一級的考生則被指未有確切回應同學疑慮，遊說欠針對性、文章鋪排失當及詳略失衡等。