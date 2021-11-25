林鄭擔任公社科教師培訓主講　強調普選非「中央欠咗我哋」

行政長官林鄭月娥為教育局推出的高中公民與社會發展科舉行座談會，就香港特區的憲制秩序分享意見。林鄭提到有人視《基本法》列明香港會有普選特首看成「中央欠咗我哋」，她認為說法有錯，又重提殖民地時代總督並無民選，形容新的選舉制度將選舉委員會增至1,500人是提高了民主成份，強調公民提名違反《基本法》，因為行政長官太重要，本港憲制秩序需要靠向中央負責的行政長官監督。



有與會者問林鄭，認為行政長官連任任期可否增加。林鄭回應指，自己認為無此必要，又提到自己被質疑在任期將至時仍提出北部都會區，但她認為特區政府無政黨輪替下，政策延續性很強，只要政策獲社會支持，下任行政長官都需要支持。她特別強調，認為房屋問題在於土地問題，希望日後政府不會因為樓價升跌、經濟逆周期等短期波動暫停建屋。她最後強調：「我覺得，十年任期都好夠喇。」



林鄭出席高中公民與社會發展科的教師培訓講座，是回歸以來首次有特首直接參與教師培訓，並在分享環節後開放提問。有台下老師問林鄭，任內工作完成後，會否覺得辛苦亦很有滿足感。林鄭重提自己在社會事件期間非常擔心，因認為「人最擔心就係唔知之後會發生咩嘢。」

她亦提到成功推動政策很有滿足感，故官員應多接觸機構了解問題，幫忙解決。她提到自己今年7至8月期間到訪八大，在教育大學聽到他們提出體育活動要乘校巴到中大旁邊上課；她亦想起白石角居民對增建港鐵站有需求，故要求港鐵研究將教大的體育中心在校址附近重置，並研究將白石角的相關地段興建鐵路站。

林鄭月娥指，希望老師多着重於價值觀，特別是中國人方面。林鄭指中國人很重視家教、美德，擔心學生受社交媒體影響，不是很重視傳統價值。（香港電台直播截圖）

林鄭促教師着建立正確價值觀

林鄭在會上表示，認為公民與社會發展科的設立很重要，她不想特別批評以往的通識科，但指今次科目有近代國家發展、國際形勢，指同學未來需要有國際競爭力。她又希望老師多着重於價值觀，特別是中國人價值觀方面。林鄭指中國人很重視家教、美德，擔心學生受社交媒體影響，不是很重視傳統價值，希望他們為學生建立正確的價值觀。

林鄭在分享時提到行政長官屬雙負責制，行政長官作為為整個特區及特區政府的首長，對中央人民政府及對香港特別行政區負責。她笑言，「很好笑，這個概念至今大家都未必很掌握」，之後提到出席活動時曾被稱作特區政府的首長，沒有提到職責更大的特區首長身份。

指民主派提公民提名違反基本法

林鄭在會上亦提到《基本法》列明「按實際情況最終達致普選」，指有人稱普選特首屬「中央欠咗我哋」的說法有錯。她又重提本港在殖民地時代的總督並無民選，整個政府是行政主導，圍繞總督。

她強調民主制度並非「one size fits all」（適合所有情況），需要視乎社會情況，指《基本法》在1990年頒布，香港至1992年才有第一屆直選，認為《基本法》相當有前瞻性，寫明「按實際情況最終達致普選」。她提到全國人大常委會曾通過大膽的決議，讓本港在2017年可普選行政長官，強調認為廣泛代表性的提名委員會完全符合條文，只是最終被立法會非建制派推翻了。

林鄭指，新選制下的選舉委員會增加至1,500人是提高了民主成份，但仍未能夠變成推舉委員會。林鄭強調公民提名違反《基本法》，指行政長官的憲制秩序太重要，需要依靠向中央負責的行政長官。