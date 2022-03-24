疫情｜袁國勇稱開學前應為大部份學童打針　暫難見疫苗通行證成效

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（24日）接受傳媒訪問時表示，應在開學前讓大部份孩子接種疫苗，又指即使出現0.01%（即5宗）死亡個案，亦可能引發另一場公眾恐慌。他又認為，只要本港盡最大努力減少個案數目，便不必擔心與內地的邊境開放的問題。



政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，應在開學前讓大部份孩子接種疫苗。（資料圖片／羅君豪攝）

倡改善老人院換氣 有足夠檢測下應放寬國際旅遊

袁國勇認為，疫情防控措施的放寬程度，應取決於接種疫苗的數量和速度，若長者和兒童達到高接種比例，便不必擔心放寬防控措施。

袁認為，應在開學前讓大部份孩子接種疫苗，因本港有至少50萬中小學生，若只有90%人接種疫苗，即仍有50,000人未打針，又指即使0.01%（即5宗）死亡個案，也可能引發另一場公眾恐慌。至於院舍方面，他強調必須努力地在第六波之前，提高老人院的疫苗接種率、換氣和感染控制措施。

袁國勇又認為，應在有足夠的檢測下放寬國際旅遊，因當本港每天有超過10,000個確診個案時，國際旅客對本地的風險很小。

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疫苗通行證不應限制到急症室

對於政府日前已將第三針「疫苗通行證」要求提早一個月推行，袁國勇認為，現在疫苗通行證對疫苗接種率的影響不會很明顯，因很多人都被感染了，故認為三個月後應可看到效果。

而就「疫苗通行證」的適用範圍，袁國勇認為不應限制人們到醫院急症室接受治療，然而，公共交通工具、 學校、餐館和其他表列場所便應設置「疫苗通行證」。

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盡力減少個案便無須擔心通關

袁國勇又指，只要本港盡最大努力減少個案數量，便不必擔心與內地的邊境開放的問題，又重申動態清零與和病毒共存之間不應存在矛盾，清零政策是給時間讓每個符合條件的人都有機會接種疫苗。他又指，雖然很多老人家已錯過了機會，但仍應努力在第六波到來之前做得更好，以免為時已晚。

年輕學生「拍着拖」打針 然後自拍留念

另外，港大陸佑堂疫苗接種中心已營運約一個月。袁國勇表示，希望前來接種疫苗的人士可在古典音樂和優美的環境中，留下對接種中心的美好回憶，而非恐懼、擔憂和痛苦。他又指，留意到許多年輕學生「拍著拖」來接種疫苗，「之後一起在這美麗充滿浪漫氣氛的陸佑堂自拍留念。」他說，該處是1923年孫中山發表演講的地方，二戰期間曾改為醫院，現在在疫症流行期間，變成了香港人的疫苗接種中心。

他又指，陸佑堂疫苗接種中心的接種人數曾高至每天1,700人，現在下降到只有400人，好消息是能夠做到「 疫苗在等人」，但壞消息是許多人已被感染，必須等 3 個月才能接種第二劑或第三劑疫苗。