政府抽驗近1.2萬快測陽性呈報者　170人覆核陰性　1人疑虛報資料

政府推出快速抗原測試陽性結果人士申報系統，供市民呈報自行檢測陽性結果。截至昨日（23日），衞生防護中心已為11,992名市民進行核酸覆核測試，當中170名人因覆核結果呈陰性，被送往竹篙灣社區隔離設施再進行觀察及測試。中心至今發現一宗懷疑刻意提供虛假資料個案，並已交由警方跟進，以考慮採取適當執法行動。



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申報系統於3月7日推出，截至昨日，衞生防護中心經申報系統共收到390,340宗有效呈報個案。完成初步申報人士須在24小時内經手機短訊的連結上載證明文件，方可被視為有效呈報個案和下載由衞生防護中心根據法例發出的隔離令或檢疫令。

中心會以抽樣方式，要求經申報系統呈報陽性結果的市民進行核酸覆核測試，至今發現一宗懷疑刻意提供虛假資料個案。

呈報的資料成個人感染及康復正式紀錄

政府表示，市民及早如實經申報系統呈報陽性個案，對衞生防護中心更準確地掌握疫情，並更精準地為較高風險患者提供適切和及時的支援至為重要。向衞生防護中心作出呈報的資料亦可成為個人感染及康復的正式紀錄，以便日後作其他相關用途，例如疫苗接種、病假安排、出行證明等。

此外，康復者可憑藉申報系統發出的相關紀錄按時接種相應的疫苗劑數，以及於有效期內豁免「疫苗通行證」的接種要求。政府正進行系統提升，供陽性測試結果載錄於政府電腦系統的康復者於稍後時間經網上領取康復紀錄二維碼，以及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內。

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