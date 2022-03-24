疫情｜樓宇7日內有逾50確診　將列入強檢公告　疫情回落會作調整

政府於前日（22日）起重新向有多宗感染個案的大廈發出強制檢測公告，每日有10幢大廈上榜。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，暫時揀選出來放入名單的大廈，都是7日內出現超過50宗個案的樓宇，未來疫情有機會回落時，或會將幅度調低至少於50宗，到時或需向更多樓宇發出公告，但亦需視乎該區的檢測能力，任何樓宇個案較多都會被選入強檢。



歐家榮指，會視乎社區進行核酸檢測的能力，未來或會每日有更多大廈納入強制檢測公告。

樓宇7日內有逾50宗確診將納入強檢

政府恢復發出強制檢測公告兩日，每天都有10幢大廈上榜，歐家榮早前透露，㨂選的大廈都是以過去7日出現超過50宗個案為標準。他今日指，22日恢復後發出的公告，檢測限期為今日，相信有市民仍未收到檢測結果，稍後政府會進行抽查或執法行動。

就篩選大廈的原則，歐家榮表示，至今被納入公告內的大廈，都是過去7日出現超過50宗確診個案，過去未曾試過納入圍封強檢的大廈，認為或有傳播風險，亦會考慮該社區的核酸檢測的能力。

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疫情回落或會降低標準

過去兩日每天都只有10幢大廈被納入強檢公告，歐家榮表示，不會揀太多大廈，否則社區檢測配合不到，會對市民做成很多不便。不過，他稱會繼續視乎情況，如疫情回落時，納入強檢公告的標準或會降低，不會維持在過去7日有50宗的標準。

至今所有上榜大廈均為公屋或居屋大廈，歐家榮強調，挑選大廈時，都是過去一段時間發現有聚集性個案，沒有特別篩選的公屋或私樓，任何樓宇個案較多，都會被納入強制檢測公告。

▼3月23日 黃大仙東頭邨貴東樓圍封檢測▼



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剛康復人士毋須再檢疫

至於康復者的檢疫安排，歐家榮重申，若市民不幸確診，要自行隔離，同住家人亦要檢疫，在第六及第七日驗出陰性結果後代表已康復，即使家人後來確診，都會相信是由他傳染予家人，短時間不會再感染同一病毒，故毋須再檢疫；不過如果康復後過了長時間，家中再有人感染，可能會涉及另一品種病毒，就可能要再檢疫。

▼3月23日 彩虹邨翠瓊樓圍封檢測▼

