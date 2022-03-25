香港開放數據評分微升　疫情資料不完整　土地、政府運作仍低分

政府近年銳意發展創新科技，期望本港成為智慧城市，當中開放數據亦為重要的一環。香港互聯網協會周四（24日）公布最新的「香港開放數據指數」評估報告。本港微增2.5分至72.4分，增長最顯著為交通及天氣數據。

雖然評分有所上升，但協會認為政府當局於第五波疫情中，仍出現數據不全的情況。例如取消公布個案詳情，更稱「已無乜意義」。協會認為，現時正好為反思數據基建的時機。



香港互聯網協會周四（24日）公布最新的「香港開放數據指數」評估報告。（協會影片截圖）

評估報告顯示，交通數據類別的得分提升10%，由76.9分升至85分。協會認為，2021年有更多的公共交通服務運營商，於「資料一線通」釋出數據，包括九巴和綠色專線小巴的實時預計到達時間；為2019年新巴城巴、新大嶼山巴士及港鐵，開放部分線路實時到達數據後的進步。

至於氣候和天氣數據類別的評分，亦增加16%，由70分升至81.3分。協會認為，香港天文台於過去兩年，在「資料一線通」上發布更多實時數據集，包括溫度和風相關資料，因此該類別受到得益。

此外，評分最低的五類數據不變，依舊分別為商業登記、土地、司法及安全、房屋和政府運作。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華。（資料圖片）

報告亦引述國際研究「全球數據指標」指，本港在數據管治方面的得分較低。協會認為，即使天文台近年開放更多數據，但數據呈現方式並無規範，不利數據交換，公致未能有效於民間應用。

而政府當局於第五波疫情中，亦出現數據不全的情況。協會開放數據小組召集人黃浩華指，政府曾取消公布個案詳情，當時更稱「已無乜意義」，因此感到詫異。他認為，官員不重視數據，然而疫情爆發急速，現有的處理方式未能應付，正好為反思數據基建的時機。

協會亦建議，政府應鼓勵持份者及公眾參與，以打造數據生態系統。例如八達通或網購平台等消費數據，由於涉及公共利益，當局可協助設立安全可靠的機制，供持份者間共享，甚至開放數據。