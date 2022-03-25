疫情．3.25｜新增1萬宗確診近一個月最少　廣福邨四幢齊圍封強檢

今日(25日)增加10,405宗確診個案，是近一個月以來單日新低；多一間安老院爆發，6人染疫，今日多192宗死亡個案，第五波累積6,749人死亡，整體死亡率升至0.61%。



政府今日(25日)公佈，計劃下月初向全港約300萬家庭派發防疫包，市民毋須登記，會由房署、大廈管理公司、義工等派送上門，防疫包內含2盒治療新冠凡的中成藥、快測包20份、KN95口罩20個、衞生防護中心製作的資訊手冊及心意卡，錯過上門派發市民亦可到全港18區的發放點領取。



【23:43】新冠病毒第五波疫情2月中底起一度極度嚴峻，大批確診長者未能入院，社會福利署遂在體育館開設暫託中心，目前有四個投入使用，不過隨着疫情緩和，院舍爆發潮退卻，暫託中心入住人數銳減，啟德暫託中心入住率只有2%或8人。社署原計劃再在三間體育館開設暫託中心，據了解，當局最少叫停小西灣體育館暫託中心計劃，詳情最快在周六（26日）抗疫記者會交代。

【21:06】新冠病毒第五波疫情開始緩和，不過仍有大廈污水樣本顯示病毒量高，藏有不少隱形患者。政府今日（25日）一口氣圍封廣福邨四幢，佔全屋苑半數大廈，同邨圍封規模與今年初葵涌邨逸葵樓爆疫時相似。不過經歷過去兩個月的第五波疫情高峰，廣福邨居民都未有恐慌，居於被圍封的廣崇樓居民更先買好晚飯，再向現場職員查詢解封時間，到附近買好食物等物資。

另有居在同邨其他沒有圍封座數的居民，亦已有心理準備明天可能圍封，指家中已有所準備，物資充足，「唔使驚啦，都咁耐，冇咩感覺」。

【20:52】強制檢測公告重新發出第四日，食衞局「加碼」五成，今有15幢大廈上榜，全是公營房屋，包括13幢公屋及兩幢居屋。任何人在3月12日至25日期間曾身處超過兩小時，需在周六或下周日（26至27日）前往流動採樣站或社區檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行核酸檢測，不接受自行快速抗原測試。近三個月核酸檢測或快速抗原測試陽性的確診人士毋須前往檢測。

上榜居屋為將軍澳彩明苑彩富閣及元朗屏欣苑屏彥閣；新界西佔7幢屬最多，當中青衣元朗各佔兩幢。港島有柴灣小西灣邨瑞隆樓及薄扶林華富邨華昌樓。

▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼



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【20:21】本港第五波新冠病毒疫情確診個案維持高水平，樂善堂與民政事務處今日（25日）到訪油尖旺確診基層家庭提供物資抗疫物資包。另外透過「居家抗疫支援計劃」，向確診少數族裔派發清真食品、 消毒品等。民政事務事務專員余健強表示，少數族裔語言不通，有礙即時資訊支援。

【17:41】港府今日（25日）公布葵青區、九龍城區、觀塘區及南區多個範圍，污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，懷疑有隱性患者存在。涉事四區受影響範圍包括至少13個公共屋邨或居屋屋苑，包括葵青區的荔欣苑、華荔邨；九龍城區的德朗邨、啟晴邨及愛民邨；觀塘區的藍田邨及啟田邨，以及南區的利東邨。另外四區亦有多幢住宅大廈上榜。

【17:17】歐家榮表示，有些快測陽性呈報其實是較早前採樣，呈報報時填錯採樣日期，因是較早個案，已經康復，核酸檢測轉陰性是預期，有些過了時間報不到，為了可呈報就自行減了申報日期，不是真實陽性日期，為了補報資料，在平台提供錯誤或虛假採樣日期，呼籲市民如遇到這種情況不要自行揀可報日子，如當初有各種問題未有即日報，事後想呈報可電郵ratp＠dh.gov.hk，會跟進當日什麼原因沒有即時呈報，可以接受原因會幫忙補做。

▼3月25日 東頭邨祥東樓圍封強檢▼



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【17:05】歐家榮表示，每日會在快速平台呈報抽樣本，安排承辦商上本收集樣本，病人在第0日陽性呈報，一般選新個案抽查，第二日上門派樣本收集包，抽中人士，在第3日即有報告，就會安排隔離，有些已經在陰性時就安排去隔離中心，有止快測陽性已去隔離，未入去都會安排去竹篙灣做第二次測試，有些第二次是陽性，有些是拎樣本不好，第二次陰性會問資料，有些睇相自己睇錯誤報，好少部分兩次都是陰性介定假陽性，會問病人病徵，如點解做快測，有冇家人或密切接觸史及用咩牌子，暫沒有發現其他可疑個案。

【16:52】歐家榮表示，大埔廣福邨做圍封強檢因當區污水病毒量好高，一如既往由環保署收樣本睇有否帶新冠，睇那些大廈多個案，廣福邨圍封因污水有新冠陽性樣本。

【16:52】歐家榮表示，快測平台推出以來，總共有40萬宗個案，經快測核實確診，證明平台對監測及控制疫情有幫助，現時每日會抽查一個百分比，安排這些人再次做核酸檢測，如結果是陰性，會作出調查，包括聯絡病人，睇相是否出錯，了解用什麼牌子，快測點做，及攞樣本方法等。會安排陰性病人隔離及去竹篙灣再檢測，調查會了解病人有沒有虛報，有紀律部隊及追蹤辦人員調查，大部份都相信是真實，一宗懷疑虛假呈報個案，並已轉交警方調查。

▼3月25日 社區投資共享基金辦「有里和睦．情繫互動深水埗」▼



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【16:47】醫管局提供中醫內科門診復康治療服務，4月開始，18區中醫診所為康復病人提供中醫門診服務，出院6個月可接受最多10次復康治療，去年4月起，為逾5500人服務，人次有15000個，現時不少病人無須入院，所以沒有出院核實紀錄，已更新安排，病人如沒有入院但出示到證明文件，如確診證明、隔離令、確診短訊都，有10次免費復康治療，如只有快測陽性照片，而沒有任何身分證明，就無法確認，提供服務有困難。

【16:45】醫院管理局總行政經理李立業醫生表示，有4宗較年輕死亡個案：

1)21歲男，無打針，有長期病患，要臥床，小欖醫院長期病人，有腦積水紀錄，3月2日檢測陽性，轉去屯門醫院留醫，當時有氣促、需要氧氣，病情惡化，3月24日過世

2)50歲女，已打兩針，有長期病患，曾接受器官移植，有血及其他器官病歷，19日去瑪嘉烈醫院急症室，17日已快測陽性，當時有發燒、咳、氣促，入院後血含氧量惡化，要高濃度氧，24日過世

3)55歲男，無打針記錄，有長期病患，本住院舍，在葵涌醫院住院，本身有腦癇/中風紀錄，3月14日檢測陽性，轉去瑪加烈急症室，發現血液含氧量跌，要氧氣，已發燒3日，照X光發現有肺炎情況，入瑪嘉烈醫院病房，持續惡化24日死亡

4)58歲男，本身行動不便，需要在家照顧，打了一針疫苗。3月24日下午發現氣促多了，之後不清醒，送去急症，當時驗到快測陽性，急症室搶救隨後過身，個案轉介死因庭

▼3月25日 社福界聯合抗疫大行動向劏房戶派物資▼



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【16:38】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(25日)增加10405宗確診個案，多一間安老院爆發，6人染疫，今日多192宗死亡個案，整體死亡率升至0.61%。

【16:27】隨着政府早前公布如疫情無反彈並呈下降趨勢，會由4月21日起分三階段以三個月時間解除大部分社交距離措施，政府發言人今日（25日）宣布，政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，以期於4月21日起大致恢復正常公共服務。

【16:15】本港新冠疫情雖有緩和現象，但今日（25日）再有大廈須圍封強檢。港府宣布因污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，大埔廣福邨廣崇樓、廣智樓約下午3時半起圍封檢測，同邨的廣惠樓亦於下午4時起圍封檢測，大埔廣福邨廣崇樓目標在明午12時完成行動，而同邨的廣智樓、廣惠樓目標則在明日下午1時完成行動。

【15:35】港鐵宣佈由4月1日起，將軍澳綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫及輕鐵平日繁忙時段的服務會有所加強，以配合乘客需求。另外，由下周一 起，東鐵綫平日早上及傍晚繁忙時段的列車班次將加密至約每4分半鐘一班車。清明節前後期間 (3月26日至4月24日)亦會有部份東鐵綫列車來往羅湖站，配合市民前往沙嶺掃墓的需要。

【15:35】本港新冠肺炎確診數字每日維持在逾萬宗，衞生防護中心公布昨日（24日）確診大廈名單，過去14日共有6,083幢大廈出現確診者，較前日再多80多幢。港島東區繼續為「重災區」，共520幢大廈上榜，其次為中西區及油尖旺區，分別有468幢及453幢大廈有人確診。沙田及元朗區亦有逾400幢大廈上榜。

【15:20】第五波疫情開始緩和，隨著感染人數眾多及疫苗接種率高，香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅預計，確診個案會逐步回落，預計到6月或7月，市民在室外地方包括做運動等可以毋須戴口罩。他又指，港人主要感染目前最流行的Omicron BA.2病毒，加上第三針接種率很快可達九成，故比新加坡更有條件逐步有序地方寬各項限制措施。

【14:40】香港大學校長張翔今天（25日）公佈，指自己已建議理事會批准新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星接替梁卓偉，暫任香港大學李嘉誠醫學院的醫學院院長，直至下一任院長就任，而現任院長梁卓偉將於8月1日加入香港賽馬會擔任執行董事（慈善及社區）及管理委員會成員。

【13:14】因應新冠疫情持續，政府今（25日）宣布，將容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約期最多半年。所有在2022年6月30日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明：僱傭期可在有關僱主及外傭雙方同意下，延長最多6個月，如果合約已根據早前宣布的彈性安排獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。

▼3月24日 穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼



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【11:53】林鄭月娥表示，儘管全世界公認長者打針可減死亡率，香港就有爭議性，醫生評估適合打針，但無論政治或法律爭議，或家人反對，是困擾我們的現實情況。暫無任何進一步公布增加長者打針率，不能回應相對揣測性問題，但反映政治性爭議。

口服藥協助醫管局購買，應更加寬鬆使用，最大效能發揮在早階段用，即好多地方應該用，長者第一接觸就應該用，從而減低變重症機會，亞博、老人外展隊，樂意予私家醫生使用，事實私家診所醫生都是轉介與醫管局，不會吝嗇使用。

▼3月25日 立法會議員關愛獨居長者行動日派防疫包▼



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【11:27】林鄭月娥表示，第五波開始前，硬件設施多方面不足，2個月前港府面對挑戰和困難，得到中央支援及各界努力，內地專家梁萬年指盡量爭取做到床等人，10日前做不到，但現時做到床等人、針等人，是好現象好。興建6個隔離設施，包括潭尾，6個共提供2萬床位，令早前緊張做隔離酒店負重減少，但另一種需求是返港人士需要，不斷將當時可提供設施做得最好。看設施使用率低與高，未能完全掌握疫情，呼籲不要這樣看使用率，有足夠設施滿足不同人需要。

【11:22】民政署全面開展居家支援物資派發，為18區居家隔離人士提供上門派發服務，如特別需要如奶粉、尿片會安排特別派送。3月14日從社署接手後，至今日已派4.6萬袋予1.6萬家庭，有特別需要可安排即日派送。涵蓋18區，由於工作龐大，民政署、地區團體做快做好，抽調康文署組成愛心派發隊，收到求助個案就會派。

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【11:19】署理民政事務局局長 陳積志表示，計劃本月30日開始工作，首先包裝工序，動員1萬名義工及公務員。隨即開始派發， 4月初向18區隨市民派發，目標7日內完成派發工作，途徑包括：

1)房屋署向公營房屋派發

2)私營房屋透過業主立案法團、管理公司派

3)義工及公務員團隊向基層家庭派發

4)鄉事委會向鄉郊地區派發

5)全港18區設立發放點讓市民領取

【11:15】林鄭月娥表示，接近300萬家庭都會有防疫包，加强市民的防疫意識，除有醫療物資，有衞生防護中心印的資訊小冊子或叫防疫錦囊，希望市民使用快測包，能夠做到早發現，確診人士得到分流分層，亦有加强個人防護的KN95口罩。特別呼籲快測包，希望市民收到快測包可以更加頻密使用。

防疫包內含五物品：

-2盒中成藥

-快測包20份

-KN95口罩20個

-衞生防護中心製作的資訊手冊

-心意卡

【11:04】特首林鄭月娥表示，將向全港家庭派發防疫包，之前提及。保障香港醫療物資供應的重要，中央提出的重點項目，醫療物資。

四方面工作：

1)派發前綫人員，不只是政府内部人員派發物資。只要是高接觸、高暴露風險，都會派防護裝備，包括快測包參與抗疫義工，向前線義工每天派200萬包，包括清潔工、保安。

2)有270次圍封强制檢測，一共38萬位居民接受强制檢測，提供食物包，還有醫療物資。

3)針對確診者及緊密接觸者，派抗疫物資包，2月下旬開始，派發52萬。沒有滯後情況，第二天已經可以送到。

4)污水陽性大廈居民派快測包，整體派發超過1000萬快測包。

▼3月24日 機場移民送機情景再現▼



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【10:51】多幢因污水檢測呈陽性而被圍封強制檢測的大廈，今日（25日）陸續解封，包括深水埗南昌邨昌頌樓，共約501名受檢居民中，發現7宗陽性個案，呈陽性比率為1.4%，較以往圍封大廈低。

【10:18】社署正籌劃外展隊赴院舍接種復必泰疫苗。香港安老服務協會主席陳志育表示，根據過往經驗，長者較傾向接種科興疫苗，較少會選擇復必泰。他又認為，不少長者及家屬在第5波疫情後，明白接種疫苗可有效防重症及死亡，料4月底可達到院舍接種率達九成的目標。

【09:50】社署正籌劃外展隊赴院舍打復必泰，盈健醫療醫務總監鄺健鴻表示技術上絕對無問題，當中最主要是需求問題，在接觸老人家時發現不少都較擔心副作用。另外由於復必泰需稀釋再接種，每次有7支疫苗作接種，或有機會做成浪費，但只要長者肯打，他們都會盡量配合。

【00:00】因應多宗新冠肺炎陽性檢測個案，本港周四（24日）有十個指明地方被納入強制檢測公告，當中公屋大廈佔九個，沙田、屯門和黃大仙區各有兩處在名單上。

▼3月24日 深水埗南昌邨昌頌樓圍封檢測▼



+ 2

▼3月24日 鴨脷洲邨利澤樓圍封檢測▼



+ 10

▼3.24 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



+ 3

▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼



+ 6

▼3月23日 市民經港珠澳大橋前往內地或澳門▼



+ 7

▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



+ 1

▼3月23日 登記臨時失業支援金十步曲▼

