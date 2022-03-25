社署籌劃外展隊赴院舍打復必泰　醫療集團：技術上絕無問題

社署正籌劃外展隊赴院舍打復必泰，盈健醫療醫務總監鄺健鴻表示技術上絕對無問題，當中最主要是需求問題，在接觸老人家時發現不少都較擔心副作用。另外由於復必泰需稀釋再接種，每次有7支疫苗作接種，或有機會做成浪費，但只要長者肯打，他們都會盡量配合。



鄺健鴻提到不少老人家有誤解，擔心復必泰副作用較大，接種後甚至會死亡。（蘇煒然攝/資料圖片）

鄺健鴻今早（25日）接受港台訪問時提到，團隊目前已為過百間院舍接種科興疫苗，如要為院舍接種復必泰並無問題，但不少老人家有誤解，擔心復必泰副作用較大，接種後甚至會死亡，需求上或較科興疫苗少。另外，亦有技術問題需要考慮，因復必泰疫苗每次可稀釋7支針劑，如院舍接種人數並非7的倍數將做成浪費，鄺健鴻表示或會即場尋找接種者，例如報名時已入院或正受隔離，或突然改變意願的長者。

鄺健鴻又提到，為院舍接種復必泰疫苗亦需注意儲存的問題，因院舍上地方或較細，雪櫃上亦未必乎合冷藏標準。但他亦表示如有一定人數接種必定最好，但如只有一至兩名長者想接種，亦會盡量調配人手作處理。

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