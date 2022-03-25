陳志育：長者傾向打科興　拒接種屬少數　4月院舍接種率可達九成

社署正籌劃外展隊赴院舍接種復必泰疫苗。香港安老服務協會主席陳志育表示，根據過往經驗，長者較傾向接種科興疫苗，較少會選擇復必泰。他又認為，不少長者及家屬在第5波疫情後，明白接種疫苗可有效防重症及死亡，料4月底可達到院舍接種率達九成的目標。

陳續說，當局可參考新加坡做法，未接種疫苗長者染疫後，需自行承擔醫療開支，或由兩位醫生共同作出決定下，以病人最佳利益為長者接種疫苗。



香港安老服務協會主席陳志育提到根據過往經驗，長者都較傾向接種科興疫苗，較少會選擇復必泰疫苗。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳志育表示，社署已向院舍發信，如有長者想接種復必泰疫苗，會盡量安排醫療團隊上門接種。但根據過往經驗，長者都較傾向接種科興，較少會選擇復必泰。

至於政府目標於4月底，將院舍接種率升至九成。陳志育認為，有關目標可行，不少長者及家屬第5波疫情後，都明白接種疫苗可有效防重症及死亡，現階段拒絕接種疫苗的反而是少數，未來將加強解說，或將不願接種的長者家屬電話交予醫療團隊，由醫生遊說，預計可令5%以上家屬回心轉意。

倡由兩位醫生共同決定 為無認知能力長者接種

陳志育又認為可參考新加坡的做法，如長者或家屬堅決拒絕接種疫苗，長者染疫後需自行承擔醫療開支；陳又同意行政會議成員林正財所提出，由兩位醫生共同決定後，為無認知能力長者接種疫苗。陳指，第5波疫情有過半院舍有長者染疫，3,000多名長者死亡，屬緊急情況，甚至是災難，應讓醫生以專案角度及病人福祉作考慮，為長者接種。

▼3月1日 接種首劑疫苗人數突破600萬▼

