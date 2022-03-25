林鄭：單看設施使用率非反映真實情況　已爭取到床等人、針等人

第五波疫情爆發近3個月，中央援建的社區隔離設施陸續啓用。過去三周已落成六個社區隔離設施，連同仍在興建的竹篙灣及啟德前跑道區長期隔離設施，將合共提供近4萬個床位，現時的隔離設施連同新興建的隔離設施入住率只達六至八成。

特首林鄭月娥今午在疫情記者會上表示，第五波開始前，硬件設施多方面不足，現時已做到「床等人、針等人」。



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現時6個由中央援建的社區隔離設施已經完工，而餘下的竹篙灣、啟德前跑道區、落馬洲河套區項目亦正進行，6個隔離設施共提供2萬床位，包括元朗潭尾社區隔離設施，令早前隔離酒店的負擔減少，但預計從海外回港人士將有檢疫酒店的需要。

林鄭月娥指，在第五波開始前，硬件設施多方面不足，治療的病床不足，當時讓輕症患者入住的隔離設施，只有竹篙灣及鯉魚門，亦沒有設施幫助病情穩定、來自安老院而院舍未能接回的康復長者。她說，得到中央支援及各界努力，現時已爭取做到「床等人、針等人」。

林鄭︰如設施使用率爆滿 代表香港抗疫能力低

林鄭月娥說，若只看設施的使用率高低，非準確反映情況，如設施使用率爆滿達九成，甚至達100%，即代表香港抗疫能力低，呼籲公眾不要從此方向看待設施使用率。她指，香港應有足夠設施，滿足不同需要。

她續說，現時能夠透過快速檢測找出感染者，安排分流分層，有信心能夠增加更多設施。現時亦有足夠設施可滿足不同人的需要，例如為長者而設的暫托中心共有5個，醫管局安排長者出院返回安老院，對院舍的壓力較大，而復原長者亦需要醫學監測，暫托中心提供醫療及護理照顧服務，能夠幫忙做一段時間暫托，令康復長者不需立即返回安老院。