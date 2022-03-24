元朗潭尾社區隔離設施落成　三周內建六個　林鄭月娥：階段性成果

第五波疫情已逾3個月，中央援建的社區隔離設施陸續啓用，其中位於元朗潭尾的社區隔離設施今（24日）交付，特首林鄭月娥致辭時指，中央對特區有求必應，短短三周已落成六個社區隔離設施，連同仍在興建的竹篙灣及啟德前跑道區長期隔離設施，將合共提供近4萬個床位，其規模之大、建築速度之快前所未見，相信是建築界創舉，亦將會進入抗擊疫情史冊。

她又提到，當日視察青衣方艙醫院時曾形容為「首戰勝利」，「今天則是階段性成果。」



林鄭月娥致辭時指，元朗社區隔離設施由中國建築承建，感謝中建團隊的付出，以及工友日以繼夜的建設。她表示，第五波疫情來得既快且猛，已經大大超出特區應對能力，中央對特區有求必應，短短三周已落成六個社區隔離設施，提供近兩萬個床位，她指當日視察青衣方艙醫院時曾形容為「首戰勝利」，走到今天則是階段性成果。

她又表示，仍在興建的竹篙灣及啟德前跑道區的兩個長期隔離設施，可另外提供額外兩萬個床位，其規模之大、建築速度之快前所未見，相信是建築界創舉，亦將會進入抗擊疫情史冊，她又形容，隔離設施的落成，以及獲中央提供後盾，為港府提出適當的措施及手段提供底氣。她亦多次表達對中央的感謝，她表示，自2月初港府提出請求，中央不斷作出回應，亦感謝國務院港澳辦主任夏寶龍召開最少九次協調會，港府將與中聯辦並肩作戰，用好中央支持。

林鄭月娥亦特別轉用普通話向中國建築負責人表示，知悉集團受中央委託巨大任務，實面對龐大壓力，亦因建設社區隔離設施，或令集團其他工程進度受到影響，倘有任何困難，港府將以同等精神展開合作。



中聯辦副主任譚鐵牛則指，隨著元朗社區隔離設施建設完成，「亦要把這設施維護好、使用好」，中聯辦將支持港府肩負主體責任，共同努力抗疫。



元朗潭尾社區隔離設施由發展商新地無償借出，林鄭月娥昨日出席立法會答問大會時表示，連同早前已交付設施計算，現時已經有6個由中央援建的社區隔離設施完工，餘下的竹篙灣、啟德前跑道區、落馬洲河套區項目亦正全速進行。截至昨日，元朗潭尾項目一期已經完工，可提供2,444間房，其中2,367為隔離病房。

▼3月23日 翠屏北邨翠梅樓圍封檢測▼



+ 2

▼3月23日 黃大仙東頭邨貴東樓圍封檢測▼

