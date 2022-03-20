第五波圍封強檢揪2.3萬宗確診　林鄭：入隔離設施平均4日啫

第五波疫情持續嚴峻，各區每日均有圍封強檢行動。特首林鄭月娥今（20日）於記者會表示，第五波疫情以來已圍封逾250次，受檢居民達35萬人，當中共發現逾2.3萬宗確診個案，圍封強檢確診比率佔全港達2至3%，她強調行動是目標為本，「唔係無的放矢」，除已於第五波疫情確診人士外，其餘於指定受限區域內市民均需接受檢測，陽性個案會被送往社區隔離設施，盼市民配合，「依家知道，入去設施都係平均4日啫」，她指會加強設施社區隔離管理和服務，盼市民按當局安排。

被問到圍封強檢行動頻繁，公務員累積怨氣，她則強調，未有收到相關意見反映，30多個部門眾志成城，亦有不少同事盼參與其中。



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累計圍封逾250次 35萬人接受檢測

林鄭月娥表示，圍封強檢並非只於第五波疫情進行，最早可見於佐敦小區圍封。她提到，第五波疫情以來已圍封逾250次，受檢居民已達35萬人，當中共發現逾2.3萬宗；目前累積超過100萬人確診性，圍封強檢確診比率達2至3%，她不認同沒有用，因倘沒有及早識別，恐會造成更廣泛傳播。

林鄭續指，有幾個環節可盡快完成圍封，減市民不便，包括以迅速及有秩序採樣，及盡快將檢測樣本運回承辦商及將結果通知居民。她指在逾250次圍封行動中，只有17次圍封時間多於一日，其中葵涌邨逸葵樓最久，至於每次動員參與的公務員則約150至450名，視乎居民人數。

至於圍封區域內，誰人需要接受強制檢測？她指，最初階段所有發現陽性個案均需強檢，但隨着本港感染人數日增，倘第五波疫情即去年12月31日起曾確診人士，毌須再做強制檢測，因其康復後未來3個月不會再產生傳播；至於已打疫苗、曾進行核酸或快速測試人士，仍需接受圍封強檢。

她續說，當中呈初步陽性個案會被送往社區隔離設施、 希望市民配合，因可免感染家人，亦對大家都好，「依家知道，入去設施都係平均4日啫」，她強調會加強設施社區隔離管理和服務，盼市民按當局安排。

黃錦星：污水檢測找出隱性患者佔10%

林鄭又稱，圍封強檢係目標為本，「唔係無的放矢」，其中污水檢測量是常用指標。 環境局局長黃錦星則補充稱，當局透過大數據，倘該大廈多確診者或污水呈高風險，則會進行圍封強檢，自1月27日後，當局已進行180個污水檢測，檢測人口超過24萬，覓得2.3萬個隱性患者，比率約佔10%，個別屋邨包括順天邨比例高過兩成，天耀樓個別高過三成，「所以睇到圍檢有實際作用。」

被問到圍封強檢行動頻繁，公務員累積怨氣，林鄭月娥表示，曾有一位高級退休同事曾反映，自己亦曾詢問部門首長，及到訪屯門圍封現場檢視，30多個部門眾志成城，「想去前線，為抗疫出份力，甚至政策局有人話已做好訓練」，盼可參與前線工作，為市民服務繪

她強調，無收到有部門反映怨氣，亦提及有前線工作20多小時，但她強調，「我哋會安排佢哋瞓覺嘅。」據她了解，想參與其中的公務員多，「因為每日想做的人，係多過我哋安排」，如有公務員反映不滿，她期望獲悉，並非社交平台「一、兩個意見，某一兩種消息」。

林鄭月娥今日與環境局局長黃錦星(左)及署理民政事務局局長陳積志(右)召開記者會。(黃偉倫攝)

署理民政事務局局長陳積志則指，圍封強檢行動主要由民政總署、房屋署及環保署負責，各區民政處獨自完成當中90次行動，共為7.8萬居民進行強制檢測；康文署都獨自統籌圍封工作，由每日一至兩個，及至現時或達每日8個地區，每次涉過萬名居民。民政處及康文署會提供跨區支援，另會進行執法，亦會為居民安排食物及生活必需品，包括國家援港的中成藥。

他續說，圍封強檢由部門通力合作，先由食衛局決定指定圍封大廈及次數，隨後則須挑選檢測商及決定行動時間，再由地區部門負責，總共有8個政策局及39個部門協助，包括維持秩序、派發物資，提供熱線回答市民查詢、安排落樓、登記資料及核對檢測要求等，每次圍封均動員150至450人。

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