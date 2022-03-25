藉詞按摩非禮女學員　法官斥教練利用事主的感情犯案　判囚兩年

學校體育教練涉帶運動員到日本和廣州集訓期間，多番非禮一名14歲女學員，藉詞替對方按摩時摸胸。他回港後再涉強吻女學員，以及做出舔胸、摩擦身體等行為。教練早前被裁定4項非禮罪成，法官今（25日）在區域法院判刑時指，被告利用女學員對他的感情、欣賞和信任犯案，其侵犯更是不斷升級，逐步測試女學員的抗拒程度，瓦解對方的反抗。經考慮後，法官判教練監禁2年。



被告楊競雄（33歲，教練），控罪指他於2019年7月24日至2020年8月30日間，四度非禮一名年約14歲的女學員X，犯案地點包括日本東京、廣州、香港屯門的酒店房間，以及被告的荃灣住所。

辯方求情時指，被告因本案而受到網絡欺凌，更多次收到滋擾的電話。

被告楊競雄今被判囚2年。(資料圖片)

指被告逐步測試X的抗拒程度

法官判刑時指，被告是X的教練，受到X的家長和校方的信任，可帶她集訓，甚至到外地訓練。而他的年紀，更是X的兩倍。惟被告利用X對他的感情、欣賞和信任犯案。

法官考慮案發時期逾12個月，期間被告的犯案不斷升級。他逐步測試X的抗拒程度，瓦解對方的反抗。而被告在最後一次事件中，舔X的胸部、分開她雙腿等，近乎要X與他發生性行為。

被告和X是情侶關係 官指欠悔意

對於被告強調和X是情侶關係，該些親密行為獲對方同意，法官指此反映被告欠悔意。法官亦透露報告內容，指被告未有心理方面問題，但他未能和成熟女性建立關係，或因此轉向以未成年的女子作替代。而法官接納報告指，被告重犯的機會屬較低。

經考慮後，法官就每項控罪判被告入獄2年，皆同期執行。

案件編號：DCCC 164/ 2021