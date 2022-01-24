教練涉非禮14歲女學員　訓練後上酒店按摩摸胸　稱不知接吻犯法

學校體育教練涉嫌4度非禮一名14歲的女學員，女學員隨隊至廣州及日本集訓時，教練亦涉藉詞為女學員按摩，乘機脫下她的上衣非禮。回港受訓時，亦涉帶訓練後帶女生到酒店，期間有摸、捏、舔其胸，並有伸舌強吻，及互相身體摩擦等。女學員經多次被侵犯後自覺不能再忍受，遂後告知社工揭發。教練被捕認與女學員有親密關係，又稱不知有些行為屬犯法。他否認4項非禮罪，案件今(24日)在區域法院開審。



被告楊競雄（32歲，教練），控罪指他於去年7月24日至今年8月30日間，四度非禮一名年約14歲的女學員X，犯案地點包括日本東京、廣州、香港屯門及荃灣的四間酒店內。

東京集訓時首次被侵犯

開案陳詞指，被告案發時是X在校內外的體育教練，第一次非禮事件發生在2019年7月，X在東京接集訓時，被告叫X到其酒店房，並以為X按摩背及肩為由，揭起X的衣服，為她塗上按摩膏時，伸手入X的胸罩之下，用3指在X的左胸側打圈持續約5分鍾，期間X不敢移動。

廣州集訓再重施故技

第2次發生在同年8月17日的廣州集訓，被告再次提出在酒店房間為X按摩。被告為其肩背按摩了逾30分鐘後，他再揭起X的上衣及運動胸圍，用3指上下按摩X的胸部約10分鐘。按摩完結後，被告在離開前錫了X一下。

在港集訓完畢帶上酒店房按摩

及至2019年聖誕假期，X在屯門接受為期6日的集訓，被告在完結後要求X單獨留下，並帶X到其酒店房為X按摩，被告在約10分鐘後趴在X身上，伸出舌頭親吻X，X則試圖避開及緊咬牙關阻止。被告之後更舔X的右耳及頸部約30分鐘。

最後一次性侵時X覺被告下體有反應

最後一次事件發生在2020年8月，X接受被告單獨訓練後，買外賣到被告荃灣住所用膳。被告再為其按摩，期間被告突然伏在X身上並親吻X的身體。X稱感到被告勃起的下體壓著其私隱部位，被告隨即脫下X的外套及自己的背心，然後坐在X的上身，伸手至X胸圍下觸碰及捏其乳房。被告亦除下X的胸圍，舔X的右乳頭並錫其頸及耳。期間，被告身體有上下郁動的動作，整個過程持續約1小時。X事後自覺不能再忍受，終向學校社工舉報事件。

被捕後稱不知親吻擁抱屬違法

被告被捕後錄取會面紀錄時，自稱與X發展了一段親密的關係，𠄘認對X有愛慕之情，且相信X對其亦然。被告稱因害怕不曾與X確認關係，因為他認為他們之間的親密關係並不正確，但被告指不清楚原來親吻及擁抱亦屬違法。

認曾親吻但否認曾勃起

被告又稱，不清楚在東京為X按摩時有否不小心碰到對方的胸部；在廣州時，他在X同意下為其按摩胸部及腋下，但否認曾將手伸入X胸圍下；在屯門時，被告指他為X按摩後，兩人曾親吻約10分鐘，期間亦有親吻X的臉及頸；在荃灣時，被告則指揭起X的上衣及胸罩只是為了塗按摩膏，後來X轉身與被告親吻。被告另否認當時曾勃起，他解釋指：「正常係呢個情況下，我係唔會有啲咩生理反應。」

審訊午續。

案件編號：DCCC 164/ 2021