口罩令｜孔繁毅：疫情如持續緩和　到6、7月市民室外可不用戴口罩

第五波疫情開始緩和，隨著感染人數眾多及疫苗接種率高，香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅預計，確診個案會逐步回落，預計到6月或7月，市民在室外地方包括做運動等可以毋須戴口罩。他又指，港人主要感染目前最流行的Omicron BA.2病毒，加上第三針接種率很快可達九成，故比新加坡更有條件逐步有序地方寬各項限制措施。



▼2月24日 市民戶外做運動要戴口罩▼



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室內戴口罩仍需維持

本港每日確診個案近日在約1.2至1.3萬宗徘徊，孔繁毅引述港大研究推算全港至少已有350萬人染疫，院舍爆發亦已過了頂峰，加上第三針接種率很快會達九成，相信大部分人已有抗體，疫情將會逐漸回落，由於室外感染風險低，到6、7月時，市民在室外應可不用戴口罩，但室內則仍然要維持。

未來策略應聚焦重症及死亡數字

孔繁毅稱，當整體疫苗接種率高或大部分人已染疫，新冠病毒會由大流行變為風土病，政府未來抗疫策略應聚焦重症及死亡數字，不應再因為確診數字稍為反覆，就要收緊社交距離措施。

孔繁毅指若疫情持續下降，到6、7月戶外應可以不用戴口罩。（資料圖片／羅君豪攝）

香港比新加坡更有條件放寬限制措施

因第五波為港人主要感染Omicron BA.2病毒株，孔繁毅稱，中和抗體可以有效對抗Delta或Omicron BA.1病毒株，相反新加坡的感染者主要是Delta或Omicron BA.1，對保護Omicron BA.2病毒株的感染很弱，加上第三針接種率僅七成，料新加坡放寬限制措施後疫情會反彈，故認為香港比新加坡更有條件放寬各項限制措施。

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病毒變風土病是最終站

孔繁毅形容新冠病毒料變成風土病是最終站，預料日後要每年打針，目前已有研究將新冠及流惑疫苗合而為一，港大亦正開發相關的噴鼻式疫苗，到時每個冬天前市民都要打一針。他估計就算Omicron不斷變種，雖然傳染性會提高，但破壞力會下降，市民接種疫苗後感染，病徵會很輕微，甚至無病徵。

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