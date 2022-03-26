確診大廈｜6039幢大廈上榜　元朗區增34幢涉天恒邨、天悅邨等屋邨

本港昨日（25日）新增10,405宗確診個案，疫情由高位略為回落，「疫廈」數字亦稍為回落。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有6,039幢大廈有人確診，較前日的6,083幢大廈減少44幢。



港島東區仍屬「重災區」，共507幢大廈上榜；其次為元朗區及油尖旺區，分別有496幢及451幢大廈有人確診。沙田區及油尖旺區均有逾440幢大廈上榜。至於新上榜的「疫廈」則有226幢大廈，當中元朗區佔34幢，其次是黃大仙區新增29幢大廈。



▼3月25日上榜的部份確診大廈▼



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東區507幢大廈有人確診 18區中最多

最新確診名單的6,039幢大廈中，有507幢位於港島東區，為全港18區之冠。確診大廈有不少為大型私人屋苑，包括太古城、杏花邨、城市花園、康怡花園等。當中太古城前日增至29座有居民確診，昨日回落至18座，意味著有11座在過去14日未有再出現新增個案，該處的大爆發似乎已有緩和。

元朗油尖旺 各有逾400幢疫廈

而僅次的元朗區及油尖旺區，分別有496幢及451幢大廈有人確診。元朗區的496幢大廈，除了包括Yoho Midtown、Wetland Seasons Park等大型私人屋苑，亦包括一些位於近郊如祥降圍、錫降圍等地的村屋，另有逾3成疫廈屬公共屋邨或居屋。

▼3月25日確診大廈全名單▼



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元朗昨新增34幢疫廈 半數涉公屋

在新上榜的226幢「疫廈」中，元朗區昨日的疫廈數目較前日多34幢，亦是18區新增最多疫廈的地區。而在新增的34幢疫廈中，有17幢屬公共屋邨，當中天恒邨佔9幢、其次是天悅邨佔3幢。而嘉湖山莊麗湖居亦再多2座有人確診，令麗湖居疫廈數目增至7幢。

油尖旺區則有453幢大廈上榜，新上榜的大廈包括嘉利大廈、大利樓、東成大廈等。

除上述地區，沙田區及油尖旺區均有逾440幢大廈上榜；另有7區有逾300幢大廈上榜，包括觀塘區、黃大仙區、深水埗區、九龍城區、西貢區、灣仔區、荃灣區。

▼部分3月25日確診大廈▼



32幢紀律部隊或公務員宿舍上榜

另外，昨日仍有32幢紀律部隊或公務員宿舍上榜，較前日的36幢稍為回落，仍在名單上的大廈包括​​順利紀律部隊宿舍1至5座、上水紀律部隊宿舍B座及C座、上水警察宿舍1至3座、豐盛街紀律部隊宿舍1至3座等。

▼3月25日 黃大仙東頭邨祥東樓圍封檢測▼

