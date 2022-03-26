林鄭：否認就航班熔斷機制作「大讓步」　檢疫酒店數目將增加

第五波疫情稍放緩，當局早前預告，港府將取消今年初起對美國、英國、加拿大等九個國家實施的「禁飛令」。特首林鄭月娥今日（26日）在抗疫記者會上指，即使取消禁飛令，航班熔斷機制不會撤銷，否認有報道指港府將會就此作「大讓步」，即大幅放寬觸發航班熔斷的確診人數。林鄭又提到，不少指定檢疫酒店爆滿，已派員找更多指定檢疫酒店，相關工作已有進展，稍後會有公布。



▼3月24日 機場移民送機情景再現▼



+ 7

有報道指熔斷機制將「大讓步」 航班熔斷機制不會撤銷

港府自今年初起對美國、英國、加拿大等九個國家實施「禁飛令」，特首林鄭月娥早前宣布最新防疫措施安排，4月起將分三個階段解除措施，包括取消9個國家禁飛令。今日有報道指，政府受到航空公司的壓力，計劃大幅放寬現行航班熔斷機制，並被指為政府「大讓步」。林今早在抗疫記者會上否認相關報道，稱防疫措施非政府與航空公司的拔河，以外防輸入原因拒絕撤銷熔斷機制，並不會就觸發熔斷機制的確診人數不幅放寬，惟表示會檢視機制。

林續指，在外防輸入上，航班熔斷機制仍然生效，因為是基本措施、所以不會撤銷，若然同航線到港後，有20位人士在機場檢測確診，該航空公司相關航班仍需要熔斷。林提到，知道有些國家已撤銷所有要求，港府會繼續檢視，會為香港作最佳考慮。

▼3月24日 穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼



+ 9

林鄭：不存在對航空公司的大讓步

林鄭月娥在記者會上強調，並不存在對航空公司的大讓步，現時處理的並非港府與航空公司角力，而是盡快控制疫情、要緊持「外防輸入、內防擴散」，與內地通關、並與海外有正常人員往來。她指，不會因為航空公司要有多些航班而放棄此原則及目標，但外防措施因不同階段的疫情變化、經濟及社會需要作調整。而九個國家的航班自本年初至今已有兩三個月不能飛來香港，她認為有一定空間可以理順所以有相關措施。

措施放寬後亦收到反應指，若要令更多滯留在九個國家的人回港，港府要考慮航班航線熔斷可否理順或放寬、以及指定檢疫酒店供應是否足夠的兩個議題。林鄭表示，航班及航線熔斷機制，未必存在有大讓步空間。

▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



+ 4

當局將公布更多指定檢疫酒店

至於指定檢疫酒店，林則表示比較有進展。她提到，現時6000間房間，不少已爆滿，已要求相關部門與業界商討，找更多指定檢疫酒店、提供更多房間。林表示，相關工作已有進展，很快會公布更多檢疫酒店，讓在外地的香港居民可以返回香港。

林鄭其後補充，高峰時期本港有過萬間指定檢疫酒店房間，但後來因為使用率減少，有些轉做隔離酒店，有些供安老院舍進行閉環管理，當局正在調整、檢視能否讓部分酒店轉回做指定檢疫酒店。

▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼

