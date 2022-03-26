康復懲教人員做義工　夥仁濟向長者派抗疫包　與基層分享抗疫資訊

疫情持續，仁濟醫院董事局董事局和懲教署義工團，今早（26日）上門向獨居或雙老長者及基層家庭，派發300個支援抗疫包，包括有搓手液、快速檢測、保健湯包和乾糧等，部份早前染疫康復的懲教人員，更與受訪家庭分享抗疫資訊。

懲教署亦表示，已採取措施隔離確診及與患者密切接觸的在囚人士，現已初步遏止疫情，確診個案已由高峰期回落，而康復的懲教人員已陸續返回崗位。



仁濟醫院董事局與懲教署愛羣義工團，今日合辦抗疫包送贈活動，由懲教署愛羣義工團的懲教人員及仁濟的支援抗疫團隊，上門向獨居或雙老長者及基層家庭，派發300個支援抗疫包。

義工團隊派發的抗疫包，包括有水溶性維他命C、消毒搓手液、快速檢測劑、口罩、保健湯包及乾糧等。參加活動的懲教署義工，有早前曾染疫的康復者，他們表示，感受過確診時的不適和擔憂，希望透過抗疫義務工作，以康復者身份分享資訊。

新上任的懲教署署長黃國興表示，第五波疫情來勢洶洶，懲教署責無旁貸，上下一心投入抗疫工作，會對外積極參與社區抗疫活動，內部亦會採取「發現、隔離、防止擴散」的應對策略。

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懲教院所早前爆疫，懲教署表示，透過每天為在囚人士安排快速抗原測試，將染疫在囚人士和密切接觸群組隔離及治療。該署早前已先後將歌連臣角懲教所、沙咀懲教所及豐力樓中途宿舍改為隔離中心。

懲教署續指，過去數周已調動人手，安排前線人員組成特別組別（Dirty Team），執行管理高感染風險隔離設施。該署亦撥出職員訓練院其中一幢教學大樓及宿舍，為染疫懲教人員提供逾80個宿位，入住臨時設施的懲教人員高峰期超過70人。

懲教署表示，現已初步遏止疫情，確診在囚人士個案逐漸由高峰回落，已康復或被列為密切接觸者而隔離的懲教人員，已陸續返回崗位。