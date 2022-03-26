增8841宗確診　2.24以來首增少於1萬宗　歐家榮：仍是好嚴重水平

本港疫情續有回落跡象，今日（26日）新增8841宗新冠肺炎確診個案，為自2月24日以來，首次回落至4位數字；今日亦新呈報139宗死亡個案，亦下跌至每日約200宗以下。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，雖由3月初每日新增7萬宗個案回落至過去兩周單日新增約1萬至1.2萬宗，但疫情評估只是「由極之高水平，稍為跌返去非常之高嘅水平」，指每日約1萬宗個案，仍是「好嚴重嘅水平」，希望市民不要鬆懈。



本港新增8841宗新冠肺炎確診個案，包括3884宗核酸檢測陽性個案，及4957宗快速測試陽性個案，當中包括6宗輸入個案，為本港第五波疫情自2月24日以來，首次單日確診回落至低於一萬宗個案。歐家榮表示，昨日亦未有新院舍出現個案。

歐家榮認為，今日新增約9000宗確診，的確較昨日有少許回落，但仍難以一兩日數字判斷是否有疫情回落的趨勢，「可以肯定一樣嘢，係高峰已過咗」，相較3月初時每日7萬多宗個案已有回落。不過，他強調，近日仍每日有約一萬宗個案「係非常高」，對疫情的評估仍然為「由極之高水平，稍為跌返去非常之高水平」，每日約1萬宗個案仍是「好嚴重的水平」。

他表示，希望市民不要有錯覺，認為疫情已經受控，「其實係完全未控制得到」，不要在社交距離措施上不要鬆懈，亦不要因疫情緩和而減低接受病毒檢測的意願，若曾接觸確診的親友或同事，或有出現病徵，就必須要接受病毒檢測。

問到疫情要至何水平，才能判斷為疫情回穩，歐家榮指，仍要靠每日的檢測陽性數字，以及其他監測指標，包括是否仍有多個地區出現污水樣本呈陽性、圍封檢測行動的陽性比率，再透過一系列分析看到疫情走勢，但認為未來情況仍難以判斷。

新增死亡個案亦有放緩，歐家榮指，昨日有多139宗死亡個案，當中有5宗由殮房法醫部呈報，涉及4男1女，年齡介乎67至92歲，全部沒有接種新冠疫苗。他指，在第五波疫情已有6886宗死亡個案，最新病死率為0.62%，年齡介乎11個月至112歲，涉及8名18歲以下的兒科病人。他指，整體病死率來說，沒有打針或只打一針的病死率為1.84%，與打兩劑或以上的病死率0.1%有18倍的差別。

歐家榮指，死亡數字雖有下跌，但未有明顯回落的趨勢，主要因為死亡數字有滯後，由病人感染至惡化死亡之間有一段時間，近日的死亡個案，大部分都是較早兩三周前感染，故近日仍見到死亡數字在高水平。

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政府預計於4月21日起放寬社交距離措施，歐家榮指，雖現時疫情仍維持高水平，但似乎有「好現象」已開始穩定下來，形容未來一個星期的情況仍然關鍵，要維持各項社交距離措施措施，防止出現任何反彈的情況。他期望，透過各項社交距離措施以及市民檢測情況，可以在未來一星期疫情可以有持續回穩及下降趨勢，指大前提亦要市民繼續保持高度警覺，相信政府會因應最新的風險評估作適當安排。

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