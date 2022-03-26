房委會引新採購模式　交承建商負責設計及建公屋　古洞北成首項目

房屋委員會最新數據顯示，公屋一般申請的平均輪候時間增至6年，創下23年來的新高。

房委會今日（26日）表示，為應付公營房屋供應量增加和加快工程進度，本月已通過引入「設計及建造」採購模式，由承辦商一併負責設計和建造，讓房委會可借助私人機構資源和專業知識，改善整個建造流程。房委會預計將分別在今年6月和12月，以新採購方式為古洞北和屯門南兩項目招標，共涉及6,680個單位。



+ 3

房委會表示，預計在本年內，為兩個以「設計及建造」採購模式發展的公營房屋項目招標，包括將於今年6月招標的古洞北第19區第二期項目，涉及4,330個單位，以及在12月招標的屯門4A（南）號地盤和第5號地盤，涉及約2,350個單位。

在新的設計及建造採購模式下，承建商將一併負責設計和建造，讓房委會可借私人機構的資源和專業知識，改善整個建造流程。當局過去數月，已透過會議、工作坊等不同渠道及場合，就「設計及建造」採購模式諮詢業界的意見，並在本月中通過相關採購模式的策略、機制、以及各項細節。

+ 4

房委會︰招標加入新評審項目 縮短合約期可獲額外評分

房委會表示，已為新的採購模式，制定一套公平、公正及透明的採購準則和嚴謹的投標資格預選、招標程序和評標機制。預選時會根據承建商過往在工程合約的表現及經驗等，篩選合資格投標者，確保在有效運用市場資源，和維持足夠投標競爭力之間取得平衡。

另外，為鼓勵承辦商改善建造流程及提升生產力，房委會加入新評審項目，鼓勵承建商更廣泛採用「組裝合成」建築法、「機電裝備合成法」和其他嶄新建築科技，若投標者在標書建議縮短合約期，亦可獲取額外評分。房委會強調，這些新的評審項目可讓承建商在不同領域發揮專長及優勢，改善整個設計及建造工作的流程，進一步提升生產力、效率和成本效益。