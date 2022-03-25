差餉寬免｜房委會4月起向公屋租戶退差餉　變相減租　為期一年

房委會表示，將由今年4月起，將《財政預算案》提出的2022／23年度四季差餉寬免，轉惠予其住宅及非住宅租戶，並將適用於所有出租住宅單位。

房委會指，住宅及非住宅租戶差餉寬免總額，分別預計最多約為23.79億元及6,260萬元。相關寬免額會在租金中抵銷，即變相「減租」。房屋署將個別通知有關具體安排。



房委會表示，將由今年4月開始，將《財政預算案》提出的2022／23年度四季差餉寬免，轉惠予其住宅及非住宅租戶。（鄭子峰攝）

適用於所有出租住宅單位 包括中轉房屋

房委會發言人表示，房委會資助房屋小組委員會已通過，房屋署將於2022年4月起至2023年3月，為期12個月內，以每個應課差餉物業的寬免額首兩季每季1,500元為上限，其後兩季以每季1,000元為上限，按月將政府的差餉寬免額，從住宅租戶應付租金中等額抵銷，悉數轉歸租戶。而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸寬免款額會按比例計算。

發言人表示，該項轉歸差餉寬免的安排，將適用於所有出租住宅單位，包括繳交暫准證費的中轉房屋暫准租用證持證人及綜合社會保障援助受助人。

房委會將按月把政府的差餉寬免額，從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸他們，此安排將適用於所有出租住宅單位。（資料圖片）

街市承租商將把差餉寬減額全數退予檔位

至於非住宅樓宇租戶方面，房委會表示，房委會商業樓宇小組委員會通過，按「無所損益」的原則，把房委會非住宅樓宇（停車場除外）2022／23年度差餉寬免款額，轉予轄下非住宅樓宇租戶或暫准證持有人。租戶可由2022年4月至2023年3月，獲寬免每月差餉，首兩季以每個應課差餉非住宅物業每季5,000元為上限，其後兩季則以每個應課差餉非住宅物業每季2,000元為上限。

另外，房委會轄下的晴朗、彩福、駿洋、海達、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、白田、皇后山、碩門、水泉澳、天恩、欣田、迎東及屏欣17個整體承租街市的承租商，亦會把差餉寬減額，全數轉予其檔位的暫准證持有人。

停車場租戶未受惠

發言人說，由於泊車位使用者的差餉寬減額不多，而把差餉寬減額攤分會涉及大量行政費用，故商業樓宇小組委員會通過，按照以往轉惠差餉寬減額的做法，不把停車場包括在是次差餉寬減安排內。

房委會指，會將停車場獲寬減的差餉款額，投放於改善停車場設施，例如在合適地點裝設電動車輛充電設施、更換節能照明裝置，促進環保及提升保安系統等。