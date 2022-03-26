失業支援金｜非表列處所工友停薪留職未能申請　工會接過百求助

本港最新失業率升至4.5%，約有157,900萬人失業。港府早前推出「臨時失業支援」計劃，向短期失業人士提供一萬元援助金，至今已接獲17.9萬宗申請。

政府早前指，會盡量寬鬆處理表列處所停職或沒領薪金員工的申請。惟第五波疫情下，受影響行業眾多，有工會表示，在網上收到100多個求助，均是於非表列處所停薪留職的工友擔心不符合計劃條件，無法申請援助金，工會促當局取消相關條件。



▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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非表列處所工友停工失收入 憂未能申請

工聯會權益委員會主任丘燿誠接受《香港01》訪問時表示，現時有不少於非表列處所、停薪留職的工友來求助。有些求助的工友於向學校供應麵包、各類食品的工場工作，第五波疫情下同樣停工、失去收入，但卻因為並非表列處所，未必能成功申請。

丘燿誠坦言，在非表列處所停薪留職的工友仍會遞交申請，但能否成功申請則屬五五波，「工友都係諗住有好過無，唔試就一定無。」他希望當局能真正做到寬鬆處理，批出失業援助金。

▼3月23日 登記「臨時失業支援」十部曲▼



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停工時間長 失業援助金杯水車薪

丘燿誠又提到，有於酒樓工作的單親媽媽，上月開始停業，料最快要到下月21日才有機會復工，當局即使批出一萬元的失業援助金，但工友停業日子近三個月，攤開來用，每月都只有約3,000多元，工友既要交租、亦要應付日常開支，他質疑：「（工友）幾個月零收入，（一萬元失業援助金）幫到幾多呢？都係有好過無。」

至於政府曾指計劃目標對象不包括主動離職僱員，但若「被迫辭職」可寫申述書詳細交代情況，可獲從寬處理。丘則表示，暫未收到「被迫辭職」的求助個案。

工聯會權益委員會主任丘燿誠。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

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譚金蓮：行業限制並不必要

港九勞工社團聯會副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮亦提到，在網上收到約200個關於失業援助金的查詢，當中僅一個是主動辭職人士的查詢、約一半則屬在非表列處所、停薪留職的工友求助。

譚續指，在第五波疫情下，有很多並非表列處所的行業亦受影響，如零售業，不少鋪頭至今仍未復業，員工的收入同樣大受影響。譚認為，當局在申請條件中已列明要停工至少30日，行業限制並不必要，促當局取消這項條件。

▼疫情下的市況▼



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促當局放寬申請月入上限

另外，譚表示，去年的10月至12月，第五波疫情仍未爆發，當時有不少工友，如中菜館廚師，月入高於三萬元，但疫情爆發後，他們同樣手停口停，現時卻有機會因而無法申請，期望當局放寬相關條件。