1萬元臨時失業支援計劃今起申請　首日收逾65800份

第五波疫情下失業率攀升至4.5%，最新約有157,900人失業。政府推出10,000元「臨時失業支援」計劃，今日（23日）起接受申請，為期三星期，政策創新與統籌辦事處表示，首日申請反應熱烈，截至下午6時，已收到超過65,800宗申請。



▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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計劃為因第五波疫情而失去工作的人士提供協助，紓緩他們在重投工作前的財政壓力，合資格人士將獲發一筆過10,000元。全職或兼職僱員及自僱人士均可申請計劃，合資格人士可於4月12日（星期二）晚上11時59分前，前往網上申請系統提交網上申請表。

網上申請系統今早8時啟用，政策創新與統籌辦事處表示，整日運作暢順。

創新辦提醒，申請人在填寫網上申請表前，應先預備好所需的資料和文件，並參閱守則及條款，以確保提交資料完整，並符合審批需要。申請前可先參考示範影片，了解申請方法及所需資料。相關連結如下：

1. 擁有強制性公積金（強積金）戶口的申請人：

www.youtube.com/watch?v=eemL0bV-mVo&t=28s

2. 沒有強積金戶口的申請人：

www.youtube.com/watch?v=hz6IXjg4FWI

登記臨時失業支援金十步曲：



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計劃網站載有更多資料，包括申請資格、申請程序、守則及條款和承諾等。如有查詢，可以發送電郵至enquiry@tur.gov.hk、使用計劃網站的即時對話功能或致電熱線183 6128。熱線由本月18日運作至今共收到約62,000個查詢，主要關於計劃的申請資格和申請手續。

申請人如須專人協助，亦可以透過熱線（183 6128）預約前往其中一個服務中心。五個服務中心的地址及辦公時間已載於計劃網站內。五個服務中心今早9時開始投入服務，截至下午4時，已有共約800名市民到中心查詢或提交申請。