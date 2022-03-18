1萬元臨時失業支援3.23接受申請　至少失業30日　月薪需少於3萬元

第五波疫情下香港百業蕭條，政府昨日（17日）公布最新失業率為4.5%，急升0.6個百分點，最新約有157,900萬人失業。特首林鄭月娥今日（18日）表示，將動用30億元，推出臨時失業支援，提供一筆過的1萬元資助，以協助30萬名短期失業人士。她續指，計劃將於3月23日起接受申請，申請人需於去年第四季內，至少有一個月受僱，其月薪要介乎2,700元至3萬元，並需於提交申請前，至少連續30日沒有工作。



林鄭月娥表示，自一月初大幅收緊社交距離、關閉處所，及加設餐飲業限制後，早料失業率會回升，2020年12月至2021年2月期間，失業率曾經最高達7.2%，不過隨第四波疫情結束，已回落至去年底的3.9%；惟2021年12月至2022年2月，又回升至4.5%，情況令人擔心，失業人數增加22,700人，總失業人口達157,900人，認為要遏止失業率上升。

林鄭月娥續指，將動用30億元，推出臨時失業支援，提供一筆過的1萬元資助，料30萬名短期失業人士受惠。她續指，計劃將於3月23日起接受申請，為期三星期，申請人需於去年第四季內，至少有一個月於香港受僱工作，其月薪要介乎2,700元至3萬元，並需於提交申請前，至少連續30日內沒有工作。她續指，大部份申請以強積金紀錄核實，不過無強積金戶口的人士都可申請，只是要提交較多資料。

林鄭月娥又表示，是次計劃下，原本受僱於已勒令停業的行業，如美容院、健身中心的僱員；以及經營受限制的餐飲處所，如員工因此停薪留職，都同樣可以申請計劃。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼

