機場三跑開始試飛　料4月內完成　今年內如期啟用

機場三跑預計今年下半年啟用，機管局表示，與民航處及中國民用航空局飛行校驗中心合作，開始為第三跑道試飛，預計在4月內完成，而第三跑道料可在今年按原定計劃投入運作。



▼機管局早前重新編配跑道▼



機場管理局、民航處及中國民用航空局飛行校驗中心三方合作，為第三跑道試飛，將會驗證相關空中航行服務設備、飛行程序和跑道地面燈，確保完全符合國際民航組織的標準，預計試飛會在4月內完成。

▼機管局早前重新編配部份停機位 為三跑準備▼



三跑鋪設工程於去年9月已經竣工，並陸續重新編配停機位及跑道等工程，機場原有的北跑道己重新編配為中跑道，而新第三跑道將獲編配為北跑道。

機管局表示，滑行道、跑道地面燈、救援及救火設施等，亦已大致完成，預計於今年按原定計劃投入運作。

機管局早前亦預計，整個三跑系統，包括T2客運廊等將於2024年完工。

▼2021年9月7日 三跑鋪設工程竣工▼

