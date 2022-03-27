航班熔斷禁飛期縮至七日　林鄭：輸入個案可控　須考慮市民容忍力

政府公布4月1日起撤銷9個國家的「禁飛令」，措施包括將個別航線熔斷機制，由14日減至7日。特首林鄭月娥今早（27日）回應時表示，撤銷「禁飛令」、縮短熔斷禁飛期的重要原則是要平衡風險，不能太嚴厲，市民的容忍力亦是其中一個考慮因素，她亦指有數據顯示輸入個案是可以控制的。



林鄭月娥今早被問到取消熔斷航班機制，禁飛期亦會由14日減至7日，有傳媒提及為何不直接取消熔斷機制，決定期間有沒有諮詢業界代表或專家意見等，而現時禁飛的9個國家有不少航班仍未恢復，會不會擔心引起社區傳播風險。

林鄭月娥稱，根據現時況，有香港居民滯留外地超過3個月，明白有需要及時解除禁飛令。因此，現時是適合時候放寬該9個國家禁飛安排，但仍有部份「熔斷機制」仍要繼續，而登機前旅客都有不少規定，例如要符合登機條件先可上機、有陰性結果報告、檢疫酒店已預訂至少7日。如航空公司未能符合要求，就會有懲罰。

她表示，現時並沒有空間放寬政策，但只要機上有3個或以上旅客發現是陽性，航班就會停飛。林鄭重申，雖然放寬9個國家地區禁飛令，有機會增加本港感染個案，但更重要是平衡風險，以符合社會發展需要，政策不能太嚴厲，「市民的容忍力是其中一個考慮因素。」

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林鄭：3月份來港旅客檢測陽性比率輕微上升

林鄭亦引用數據顯示可以控制輸入個案，整個2月來港旅客檢測陽性是0.76%，而3月1日至3月23日止，輕微上升至1.1%。若有更多旅客來港，數目或會上升，但相信對照香港整體感染率而言，整體應該是可控的。來港感染人士大部份都沒有徵狀或屬輕症，少數人士是需要送院治療，大部分可立即到社區隔離酒店(CIF)，直至結果陰性，因此相信已平衡醫療系統壓力。

而宣布措施時，運房局已跟航空公司溝通過，明白不能完全符合他們需要，因為他們正在經營生意。但現時是公共衛生緊急情況，在此情況下，每一個業界都要犧牲，例如餐飲業都受害，希望同呼籲業界明白理解。

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