疫情｜13間社區隔離酒店轉回作指定檢疫酒店　增4400房間

政府已公布4月1日起撤銷對9個地區實施的地區性航班「熔斷機制」，並調整從海外抵港的香港居民的檢疫安排。由於預期回港的香港居民數目會有所增加，為應付需求，政府將13間早前改作社區隔離設施的酒店，重新轉回作指定檢疫酒店之用。



▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼



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政府在評估社區隔離設施的供求及使用情況後，決定將13間早前改作社區隔離設施的酒店重新轉回作指定檢疫酒店之用，以額外提供逾4,400間房間。該批酒店將由4月1日起陸續投入服務，有關期間的房間將相繼開始接受預訂。酒店名單如下：

1. 華麗銅鑼灣酒店

2. 香港九龍東皇冠假日酒店

3. 香港旺角帝盛酒店

4. 香港荃灣帝盛酒店

5. 華麗都會酒店

6. 旭逸酒店‧旺角

7. 富薈炮台山酒店

8. 香港 JEN 酒店

9. 銅鑼灣如心酒店

10. 香港九龍貝爾特酒店

11. 華美達華麗酒店

12. 華美達海景酒店

13. 富豪東方酒店

同時，政府亦已要求現有指定檢疫酒店開放約500間備用房間應付需求。綜合而言，將有38間指定檢疫酒店提供合共超過1萬間房間，供從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民選擇。

4間外傭檢疫酒店提供1,600房間

此外，現時3間用作隔離設施的酒店將從4月1日起預留作外傭檢疫用途。連同現有一間外傭指定檢疫設施，香港沙田萬怡酒店、富薈馬頭圍酒店、奧斯酒店和青衣華逸酒店四間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間。

▼4月1日起預留作外傭檢疫酒店▼



▼3月24日 穿防護衣市民經港珠澳大橋口岸回內地▼

