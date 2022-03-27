強制檢測｜增15大廈　荃灣豪輝花園1座成重推六日以來首上榜私樓

食物及衞生局今晚（27日）再發出強制檢測公告，有15幢大廈被納入名單，不再清一色只有公營房屋上榜，荃灣豪輝花園1座成為本月22日恢復發出強制檢測公告，6日來首次上榜的私人屋苑。名單上青衣有兩幢公屋大廈納入公告內，分別為青衣邨宜逸樓及青衣長安邨安潮樓，其他包括屯門湖景邨湖翠樓、元朗朗屏邨賀屏樓、大圍豐盛苑榮盛閣等。



任何曾身處名單中大廈內超過兩小時的人士，必須在明日（28日）或後日（29日）前往各檢測點，接受採樣以進行核酸檢測。衞生署今日預告將展開巡查，如發現有人未依強制檢測公告規定檢測，可被票控1萬元。



竹園北邨6日內三度有大廈上榜

因應多宗陽性檢測個案，有15個指明地方被納入強制檢測公告，包括13幢公屋、一幢居屋大廈及一幢私人屋苑。其中青衣區分別有兩幢大廈上榜，分別為青衣長安邨安潮樓和青衣邨宜逸樓；沙田區則有大圍豐盛苑榮盛閣和沙田廣源邨廣楊樓上榜；今日更有私人屋苑首次上榜，涉事大廈為荃灣豪輝花園1座。

另外，黃大仙竹園北邨恢復發出強制檢測公告以來，第三度上榜。竹園北邨橡園樓及梅園樓分別在本月25日及26日上榜，今日再增榕園樓。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封強檢▼



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新界區亦有屯門湖景邨湖翠樓 、葵涌葵涌邨春葵樓、元朗朗屏邨賀屏樓、大埔太和邨新和樓上榜。九龍區則有牛池灣坪石邨金石樓、藍田廣田邨廣軒樓、觀塘順安邨安頌樓、慈雲山慈民邨民健樓。而港島區僅有筲箕灣耀東邨耀富樓上榜。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

