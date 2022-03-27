渠務署缺漂白水　昂船洲污水廠周一起減劑量　影響荃灣泳灘水質

渠務署今晚（27日）公布，近日予昂船洲污水處理廠的化學品供應出現不穩定，包括用作控制細菌含量的化學品次氯酸鈉溶液 （Sodium hypochlorite，簡稱漂水，即漂白水），故此由明日（28日）開始，調節昂船洲污水處理廠消毒系統內漂白水劑量。署方指由於康文署早前已關閉轄下所有刊憲泳灘，包括荃灣一帶的泳灘，指以上臨時操作安排不會對市民構成額外健康風險。
渠務署：疫情影響貨運致化學品供應不穩
渠務署表示，鑑於新冠疫情對貨運的影響，近日予昂船洲污水處理廠的化學品供應出現不穩定的情況，因此需要適時調節該污水處理廠的漂水使用量，以更有效運用現有的存量維持污水處理服務。
▼3.16 政府封沙灘前夕黃金泳灘情況▼
基於防疫安排，康樂及文化事務署已關閉轄下所有刊憲泳灘，包括荃灣一帶的泳灘，因此渠務署認為以上臨時操作安排，不會對市民構成額外健康風險。該署會聯同環境保護署加強監察有關附近水域的水質情況。
▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼
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