渠務署缺漂白水　昂船洲污水廠周一起減劑量　影響荃灣泳灘水質

渠務署今晚（27日）公布，近日予昂船洲污水處理廠的化學品供應出現不穩定，包括用作控制細菌含量的化學品次氯酸鈉溶液 （Sodium hypochlorite，簡稱漂水，即漂白水），故此由明日（28日）開始，調節昂船洲污水處理廠消毒系統內漂白水劑量。署方指由於康文署早前已關閉轄下所有刊憲泳灘，包括荃灣一帶的泳灘，指以上臨時操作安排不會對市民構成額外健康風險。



渠務署將於周一（28日）開始調節昂船洲污水處理廠消毒系統內用作控制細菌含量的化學品次氯酸鈉溶液 （即漂白水）劑量。（資料圖片/ 張嘉敏攝）

渠務署：疫情影響貨運致化學品供應不穩

渠務署表示，鑑於新冠疫情對貨運的影響，近日予昂船洲污水處理廠的化學品供應出現不穩定的情況，因此需要適時調節該污水處理廠的漂水使用量，以更有效運用現有的存量維持污水處理服務。

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基於防疫安排，康樂及文化事務署已關閉轄下所有刊憲泳灘，包括荃灣一帶的泳灘，因此渠務署認為以上臨時操作安排，不會對市民構成額外健康風險。該署會聯同環境保護署加強監察有關附近水域的水質情況。

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