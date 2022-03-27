接載隔離者抗疫巴士及的士需求減　運輸署：本月底各減200輛

政府目前安排抗疫巴士及的士接載確診者前往社區隔離設施。運輸署最新安排指， 因應需求由本月底起專屬巴士車隊數量將會調整至800輛，而提供相關服務的專屬的士車隊則會調整至200輛，換言之，兩項服務都分別減少了200輛。



▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼

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運輸署表示，車隊運作初期約有240輛的士，平均每日有2,100宗預約及完成1,400次行程，隨着醫管局指定診所數目由7間增至23間，的士車隊營辦商已相應調整的士數目，截至3月20日專屬的士數量增至480輛 。在3月18至22日期間，專屬的士車隊每日平均約有4,600宗預約及完成3,300次行程。

抗疫巴士至3.22已增至1,000輛

此外，自2月21日起，專屬巴士車隊協助接送檢測結果呈陽性人士前往社區隔離設施，運作初期約有200輛巴士。因應更多社區隔離設施投入服務，截至3月22日，巴士數量增至1,000輛。消防處會將個案分流予巴士車隊，以安排接送有關人士前往指定社區隔離設施。

▼3月15日 抗疫的士約30司機染疫▼



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3.18起400輛抗疫的士接載隔離者

除中小型巴士專屬車隊外，政府亦安排專屬的士車隊由3月18日起，提供額外400輛專屬的士，接送檢測結果呈陽性人士前往社區隔離設施，有關專屬的士的接送行程由消防處編排。

政府會向每輛專屬的士、專屬巴士車隊下的中、小型巴士及大型巴士分別提供每日3,500元 、4,500元及5,500元資助，以助業界籌備車隊及聘請司機，以及設立日常運作所需的聯絡協調平台。

▼3月24日 新田方艙醫院入住率約7成▼

