姚柏良斥熔斷機制變相罰航空公司　籲同一航班一成乘客中招才熔斷

第五波疫情持續，政府早前撤銷地區性航班「熔斷機制」，不過仍然繼續對違反規定的個別航線，按簡化後的規定實施「熔斷機制」。旅遊業界立法會議員姚柏良今早（28日）於電台節目指，航空公司已按程序檢查乘客，若乘客檢測後確診而停飛，則屬於懲罰航空公司，批評機制並不合理，建議以比例取代人數作計算。



他亦指，熔斷機制以致航班不穩定，現時機位價格昂貴，並認為抵港人士未必對醫療系統造成衝擊，相信若有足夠的隔離設施，不必擔心他們對疫情帶來太大影響。



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政府上周六（26日）公布，由4月1日起，撤銷地區性航班「熔斷機制」，包括個別航線熔斷機制由14日減至7日。不過，若相同的抵港航班，有3名或以上的乘客，經抵港檢測而確診；或有1名或以上的乘客，經抵港檢測而確診，及有1名未能符合第599H章下指明條件；只要符合其中一項條件，該航空公司則觸發「熔斷機制」的航線，將被禁止抵港7日。

姚柏良認為乘客檢測後確診而停飛，則屬於懲罰航空公司，批評機制並不合理。（資料圖片／羅君豪攝）

若有足夠的隔離設施 不必擔心乘客對疫情帶來影響

姚柏良認為，雖然政府調整熔斷機制，相信能帶來一點幫助，但仍然對航空公司及乘客帶來困擾，以致公司需調整航班及機組安排；乘客亦需重新預訂機票及隔離酒店，「停14日定7日都令航空公司好頭痛。」

姚亦不解安排，認為調整熔斷機制需要科學及合理評估，指抵港乘客全為港人，亦已接種兩劑疫苗，較高危的長者及小孩數量少，因此認為抵港人士未必對醫療系統造成衝擊。他相信，倘若有足夠的隔離設施，不必擔心他們對疫情帶來太大影響。

籲同一航班超過10%乘客確診才觸發熔斷機制

姚直言，熔斷機制觸發的門檻太低，認為航空公司已按程序檢查乘客，若乘客檢測後確診而停飛，則變相懲罰航空公司，批評機制並不合理。他指，檢測確診具時間性，並非由航空公司可控制，建議以比例作計算，例如該航班超過10%乘客確診，證明輸入個案較多，才觸發熔斷機制。

姚指，由於熔斷機制以致航班不穩定，現時機位價格昂貴，已令市民出行受影響。他建議政府應與業界商討觸發機制的門檻，以平衡外防輸入及市民出行兩個方面。

檢疫隔離酒店方面，姚估計4月1日將可提供逾1萬間酒店房，同時隔離日數由14日減至7日，令流動性增加，有助酒店調配房間，「一萬間房有兩萬間房嘅效果。」他亦指，若政府認為房間數量仍然不足，業界仍可提供檢疫酒店，相信難度並不大。