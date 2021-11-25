通關｜田北辰料農曆新年前通關　機組人員豁免、熔斷機制未達共識

疫情持續近兩年，免檢疫北上通關日期一等再等，政務司司長李家超今日（25日）與內地開會後表示本港基本上具備通關條件，已步入「有序通關」的落實階段。政界評估12月初可以「小通關」，人大代表、實政圓桌田北辰則表示，現時預計12月底通關「危危乎」，盼農曆新年前可以通關，因為兩地就機組人員檢疫可否豁免，熔斷機制細節尚未達成共識。



田北辰於facebook發布新影片，指香港要待12月9日才落實強制全港食肆及指定處所使用「安心出行」，由於通關需要取得14天的出行記錄，即最快仍要12月底才可以局部通關，無可能是坊間所說的12月初。不過，田北辰認為，12月底亦是「危危乎」，「我而家已經有少少轉咗做農曆年前希望得。」

田北辰又說，是次兩地對接會議中，機組人員檢疫是否可以豁免仍未有共識，而且熔斷機制下，多少宗確診個案、由誰人決定觸發熔斷都尚未確認，僅就健康碼細節達成共識。他說，港康碼其實是實名制過關健康碼及提交安心出行14天紀錄，所有人入內地要有過境健康碼，不會有一套新的帶追蹤功能流動應用程式推出。

田北辰已參選新界西北地區直選，同區對手包括周浩鼎、黃俊瑯。立法會選舉各界別參選名單，按此參閱《香港01》選舉網站。