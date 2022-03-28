消費券｜9.5萬人成功更新支付工具紀錄　逾期未辦手續仍有得補救

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】2022年消費券首期將於下月派發，財經事務及庫務局今日（28日）公布，截至3月25日，約9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄。當局早前指，之前登記的儲值支付工具帳戶已失效的市民，可在3月25日前更新記錄，不過如果未能趕及在限期前更新帳戶資料，市民仍可辦理手續，但因處理需時，收取消費券的日期將會有所延遲。

當局提醒，如之前登記去年消費券計劃的儲值支付工具帳戶仍然有效，市民無須辦理任何登記或其他手續，下月便可收到首期5,000元消費券。



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更新期已過 仍可填表格申請

財經事務及庫務局表示，若個別市民之前用作登記的儲值支付工具帳戶已失效，包括已遺失或退回有關八達通卡，須在3月25日或之前更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，才可與其他無須更新帳戶資料的600多萬名合資格市民，在4月同日收取第一階段發放的消費券。而當局在限期內，收到約9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄。

至於未及在限期內更新資料的市民，當局指可從消費券計劃網站，或透過熱線18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」。填妥後連同香港身份證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上無須貼上郵票。

▼2022年電子消費券計劃▼



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提醍勿再違失八達通卡

使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。至於持有「樂悠卡」又需要進行上述更改的市民，也可致電八達通熱線2969 5500辦理更改手續。當局強調，由於消費券會按登記紀錄發放至已登記的八達通卡，特別提醒以八達通收取消費券的市民，要小心保存其八達通卡，避免因遺失而引致不便或損失。

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首期消費券有效期至10月底

當局又指，使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK收取消費券的市民，將於4月經同一帳戶收到一張有效期至10月31日的5,000元消費券。

至於使用八達通收取消費券的市民將會分兩期收取，首期4,000元會與其他三款電子錢包於4月同日發放。第二期的1,000元會在「合資格消費」累積總額達4,000元後的下一個月16日發放。相關的「合資格消費」累積總額須最遲在10月31日達到。

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