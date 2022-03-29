再有年輕死者　兩中年漢分別出現腦中風、濫藥　25歲女昏迷後不治

第五波情況仍然嚴峻，醫院管理局今日（29日）表示，上周六至周日（26至27日）有20宗死亡個案因數據滯後未及公布，當中包括兩名40多歲的較年輕患者，其中一人本身有長期病患，送院時出現腦出血的情況，懷疑是腦中風病逝；另一人則有濫藥習慣，死因相信與他濫用多種藥物有關。



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左邊身無力入院 疑腦出血

醫管局表示，滯後公布的20宗死亡個案中，有兩名較年輕病人，包括43歲男子，本身有多種長期病患， 如糖尿病、高血壓，亦做過「通波仔」手術，早前因左邊身無力而入院，懷疑腦中風，照電腦掃瞄後發現腦出血情況，醫院為他做病毒篩查時，發現他對病毒呈陽性，專家將會研究其個案，但病人離世得很急，似乎與腦出血情況有關。

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濫藥男子患「模仿交感中毒綜合症」

另一名死者則是49歲男子，他本身有濫用多種藥物的習慣，亦患上思覺失調，入院時血壓高，亦有服用了多種藥反應，出現「模仿交感中毒綜合症」，相信是服用了多種藥物引致，醫生為他檢測時，發現他對病毒呈陽性，隨後很快便過身，醫管局相信其死因與濫用有關。

另外，一名在堅尼地城居住的25歲女子在家中昏迷後送院不治，醫管局表示，死者患有血小板增多症，家人發現她不醒人事後，便隨即將之送入急症室，她已接種兩劑疫苗，將會計入明日公布的死亡數字，明日的疫情記者會將交代該個案的詳細資料。