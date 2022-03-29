疫情｜增7596宗確診個案僅跌1%　兩長者送中大醫院留醫時不治

本港新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增7,596宗確診個案，持續4日單日新增確診數字跌至4位數，但較昨日只減少89宗或1%，下跌幅度放緩。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，疫情雖有回落，但隨時有機會反彈，希望市民在未來的長假期盡量少去人多地方及注重個人衞生，期望疫情盡快回落並保持在低水平。



今日新呈報151宗死亡個案，其中有兩名由公立醫院送到中大醫院留醫期間不治，由院方呈報，當中106歲女人瑞被介定與新冠病毒有關，另一則是一名康復89歲老翁，衞生署指他死於細菌性肺炎，臨床醫生判斷非直接與新冠病毒有關死亡個案。。



張竹君：有慢慢回落趨勢 但仍是「非常高水平」

本港今日新增合共7,596宗確診個案，其中有3,164宗為核酸檢測陽性，快速測試陽性有4,432宗，快速測試佔比逾58％。衞生署化驗了其中1,008宗個案的基因分析，沒有發現疑為Delta變種病毒的L452R變種病毒株。今日有兩宗個案為輸入個案，兩人都是乘QR818由多哈抵港。

張竹君指，整體數字來看，本港疫情的確有慢慢回落的趨勢，但未來疫情會「打橫行」抑或緩慢下降，現時難以估計。她指，現時確診數字的確與最高位差好遠，但呈報確診人數仍有7,000多宗，為香港兩年來的「非常高水平」，認為疫情雖有回落，但隨時有機會反彈。

她表示，疫情趨勢與市面人流非常有關係，若人流增加，市民開始鬆懈，當然有機會反彈，希望市民在未來的長假期盡量少去人多地方，及注重個人衞生。她表示，未有確實八達通數據在手，但得悉市民出行數字是有上升。她期望疫情可以保持慢慢回落，或盡快回落並保持在低水平。

再多151人染疫不治

今日合共新呈報151宗死亡個案，其中包括149宗由醫管局呈報的個案，當中有20名死者為3月26日至3月27日滯後呈報的個案，另外昨日有129名染新冠病毒的病人離世，包括78名男性及51名女性，年齡介乎50至106歲，有59人為院舍院友。第五波疫情累計共有7,309名病人不治，兩年來染疫死亡人數共7,571人。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，兩名較年輕的死亡個案均有長期病患，其中一名50歲男死者有家族性遺傳小腦退化症，另一名57歲男死者有紅班狼瘡症，需長期服用類固醇、薄血藥，有心臟病及血管閉塞的情況。她指二人都有長期病，引發嚴重疾病以及死亡的機率較高。

▼3月28日 廣福邨廣仁樓圍封檢測▼



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中大醫院死亡女人瑞患有癌症 89歲翁死於細菌性肺炎

張竹君公布，收到中大醫學院呈報兩宗死亡個案，為早前轉介到中大醫院個案。她說，兩名死者都是老人院院友，均沒有接種新冠疫苗，涉及一名106歲女人瑞，本來比較多病，有癌症，腎本有問題，出現腎衰竭，大便亦有出血，因年紀比較大，不會做各項侵入性調查，她於3月15日核酸檢測呈陽性，於3月21日轉介到中大醫院，於3月28日離世，指臨床醫生按世衞分類，死亡可能與新冠病毒有關。張解釋，如新冠病情直接或間接影響病情過身，會介定死於新冠病毒。

另一宗個案，則由臨床醫生判斷非直接與新冠病毒有關，涉及89歲男死者，本有慢性病，他在3月5日快速測試呈陽性，於3月16日轉送中大醫院，3月27日已對新冠病毒呈陰性，但死於細菌性肺炎。

第五波累計7,358宗死亡個案，有56%死者生前為院舍院友。