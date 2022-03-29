封區｜牽晴間、麗晶花園、長青邨共四大廈污水呈陽性　圍封強檢

本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案。港府今日（29日）公布，由於九龍灣麗晶花園第七座及第八座、粉嶺牽晴間第六座，以及青衣長青邨青楊樓排放的污水樣本，對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

當局指，受檢人士須在其處所等候，直至大廈內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所。政府目標是在明日（30日）下午約1時完成上述行動。不過視乎檢測結果，行動或會延長。



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當局表示，因應上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，由下午4時30分起於青衣長青邨青楊樓作出圍封行動，其後亦於下午5時起於九龍灣麗晶花園第七座及第八座，以及粉嶺牽晴間第六座作出圍封行動。

當局指將於上述大廈設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上9時至10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。而大廈內三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將毌須於強制檢測行動中接受檢測。

▼2020年12月，麗晶花園須強制檢測 袁國勇到場視察▼



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當局表示，如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在大廈內會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開，而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。

而根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於指定時間內曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在圍封行動開始生效時不在大廈內，亦須在3月31日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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當局政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果，強調會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令。