內地中醫抵港　醫管局：直接巡房診治　冀助長期病患調理

內地中醫專家組今日抵港，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，專家首先會到新冠治療中心、醫管局中醫診所，就中醫治療提供意見。她希望提升中西醫合作，亦協助長期病患調理身體。

至於兩款新冠口服藥， 截至昨日已經為超過20,100位病人處方。



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內地中醫專家組今日抵港，何婉霞認為以他們專業知識及抗疫經驗，可提升治療新冠成效。她透露到港專家首先會到新冠治療中心、醫管局中醫診所，就中醫治療提供意見及經驗，又提及較早前來的一批中醫師，亦於新冠治療中心提供服務，直接參與治療、每日巡房、診治，亦會與西醫討論治療方案。

現時，治療中心不少長者留醫，何婉霞指中醫藥對長期病患病有明顯幫助，對整體調理有好效果，希望中西醫療團隊合作緊密，可提升服務。

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



何婉霞提到在2月23日起，開始處方默沙東口服藥，莫納皮拉偉，當時仍有不少留院病人，所以首階段安排住院病人服用，之後3月4日已開始安排安老院舍處方此藥物。3月16日醫管局亦開始處方另一隻輝瑞口服藥，柏克斯落惟德，兩種藥已可在公院、社區治療設施、新冠治療中心、安老院舍獲得此處方。

她續指除公院外，亦有與私院合作，2月25日首次安排借藥予私家醫院，全港13間私家醫院已開始處方該兩款藥物，並於3月21日已簡化借藥機制，現已借逾400個療程做使用及儲備。

何婉霞說，現時私院處方藥物非醫管局審批，正與業界商討，如更多醫生可處方口服藥，對病人亦有好處，樂意見到及配合相關安排。她又提到兩款新冠口服藥均證明對治療新冠有顯著效果，如病人有需要請盡快預約到指定診所求醫，適合的病人會獲處方，若病情嚴重可到急症室，現時等候情況已理順，所以求醫可減重症及死亡風險。

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對於中大醫學院研究發現，每5名新冠康復者就有1名出現至少一種乾眼症相關症狀。何婉霞指專家正收集有關後遺症的數據進行研究，會作留意。何又再提醒市民盡快接種疫苗，指雖然有口服藥，但預防疫苗已在世界各地證明有效減死亡率、重症，接種了兩針的市民亦跟時間表接種第三針加強劑。