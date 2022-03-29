79條巴士路線恢復服務　61條線續暫停　日間路線一般等30分鐘內

第五波疫情於3月初達高峰，當時多間巴士公司有大批車長缺勤，運輸署批准140條專營巴士路線暫停服務。隨疫情放緩，政府亦將於4月1日起，逐步恢復公共服務，運輸署要求專營巴士公司3月31日起，恢復其中79條路線，而每班最長等候時間一般不超過30分鐘。

不過，仍然有61條路線暫停，運輸署指，當中大部分為繁忙時段提供的額外班次輔助路線，及只在假日提供的特別線或通宵路線。



3月4日 尖沙咀碼頭巴士總站多條路線暫停服務



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運輸署表示，隨專營巴士公司的車長缺勤情況有所改善，加上政府部門將會由4月1日起，逐步恢復公共服務，在審視新一輪調整服務申請時，考慮了車長缺勤情況、乘客量的下降幅度、載客率、可供乘客使用的替代公共交通服務，以及巴士公司資源的有效調配等因素後，要求各專營巴士公司恢復早前獲批准暫停服務140條路線中79條路線的服務。

運輸署指，繼續暫停的61條路線，大部份是繁忙時段提供額外班次的輔助路線，以及只在假日提供的特別郊遊路線和通宵路線服務。

現時5間專營巴士公司尚未有最新班次時間表，仍未知有何路線恢復營運及有關班次。

運輸署續指，恢復班次後，巴士公司仍獲准臨時調整班次，不過日間路線在繁忙時段的班次調整幅度，一般最多延長不超過十分鐘，而延長後的班次間距時間一般不會超過30分鐘。

運輸署表示，會繼續因應實際情況，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察各路線的運作情況，檢討及調整巴士服務以配合乘客需求。

（運輸署圖片）

4月1日起，運輸署宣布，於3月13日起因人手問題而暫停部份航班的「中環 —長洲 」渡輪服務，將會回復服務。