復課｜7成教師對4月19復課無信心　教聯會：應視確診宗數再定日期

政府早前公布最快於4月19日恢復面授課堂，教聯會近日進行了一項問卷調查，發現在1348名教師當中，7成表示對能如期復課沒有信心，8成半教師認為需要視乎當時的確診宗數再作決定。對於將於4月22日開考的文憑試(DSE)，有超過8成教師認為需要設立特別考場予確診考生，並需有專車接送考生來回試場。



教聯會調查顯示有7成（71%）教師並不支持4月19日復課，教聯會主席黃錦良指不少老師均表示對疫情好轉不抱信心。（教聯會提供）

教聯會在3月24日至28日進行了一項問卷調查，訪問了1,348教師，當中167名中學教師，525名小學教師，620名幼稚園教師，25名特殊教育教職員，餘下11份則未能顯示類別。

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七成老師對疫情好轉不抱信心

調查結果顯示，有7成（71%）教師不支持4月19日復課，教聯會主席黃錦良指不少老師均表示對疫情好轉不抱信心，8成半教師認為應視乎香港確診個案的宗數而定，逾3成半（36%）教師表示，倘若全校學生第二針接種率達到9成，便應該恢復全日面授課堂。黃錦良表示，需視乎確診數字才判斷何時能夠復課，而非返過來定下復課日子。

▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



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七成老師認為應為有需要學生設特別考場

對於DSE暫定4月22日開考，近5成半（53%）中學教職員支持如期開考，約4成（42%）則認為應延期開考。近8（78%）成教師表示，教育局和考評局應設立特別考場供確診考生應考，逾7成（72%）教師則支持設立特別考場供密切接觸者應考，38%教師認為應安排車輛點對點接送考生應考。立法會議員鄧飛促請教育局及考評局制訂及公布更多細節，包括考生在考場檢測呈陽性後，相關分流安排及該科成績的處理方法。

促教育局更新防疫指引

立法會議員朱國強則指，目前學校防疫指引仍是去年11月底版本，內容嚴重滯後，未能跟上第5波疫情發展及最新的防疫政策，例如出現學生確診需停課14日，但現時確診數字高，不少學生都確診，難以實行，促請教育局應與衛生防護中心盡快更新防疫指引，供學校處理防疫問題時有所依循。