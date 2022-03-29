防疫物資包｜商經局︰下月初派全港住戶　過去數周已供應100萬個

第五波疫情持續，商經局今日（29日）公布，於2020年初爆發疫情以來的工作，以及最新的狀況。局方指，疫情初期已推出口罩生產資助計劃，一年內向政府提供共4.69億個口罩；並一直維持食米供應穩定。

至於在第五波疫情，商經局及轄下部門，統籌和執行10次「圍封強檢」行動，動員約2,000人次，以及派員參與個案追蹤辦公室的工作。此外，局方亦大規模採購30種醫療物資，並物色額外的倉庫，於過去數周提供100萬個抗疫物資包，更聯同消委會推出「快速抗原測試包認可名單搜尋器」。



20條口罩生產線一年內獲資助 供應量達4.69億個

商經局指，疫情爆發初期，全球外科口罩供應嚴重短缺，香港也不能倖免。局方於2020年3月推出「本地口罩生產資助計劃」，推動設立本地口罩生產設施，提高本地生產及供應的穩定性。短短一年間，20條生產線獲資助，合共向政府供應4.69億個口罩。局方亦透過香港生產力促進局，向其他廠家提供技術支援，在港設立35條生產線。

而香港郵政在疫情爆發初期更「急市民所急」，優先處理和派遞載有外科口罩的包裹，並向全港約280萬個住宅，派送政府在資助計劃下首批採購的口罩，以及協助派遞「銅芯抗疫口罩+™」。過去兩年來，即使在疫情嚴峻的壓力下，盡量維持整體郵政服務。

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大規模採購30種醫療物資

至於在第五波疫情，商經局和轄下部門亦全情投入抗疫工作。商經局局長負責統籌醫療物資保障工作小組，支援工作小組的通訊及創意產業科，在過去一個多月每日不分晝夜，與內地專班緊密聯繫，並在中央的協調下，大規模採購醫療物資，以供應予前線崗位及受疫情影響的市民。

商經局又指，在中央政府堅實支持下，五大類（即檢測類、防護類、消毒類、藥品類、設備類）逾30種的醫療物資已經陸續抵港。該批物資主要包括數以億計的快速抗原測試包和高規格口罩、抗疫中成藥、撲熱息痛、各類個人保護裝備以至醫療用具等。

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物色額外倉庫 過去數周提供100萬抗疫物資包

商經局表示，由於採購物資數量龐大，通訊及創意產業科早前迅速協助物色額外倉庫，以擴大倉儲能力，確保物流安排妥善，在過去數周更向確診者及其密切接觸者，供應近100萬個抗疫物資包。

為應對嚴峻的疫情，政府不斷將上述物資分發予前線人員，亦透過多個渠道派發予市民，包括確診人士、緊密接觸者及其家人、安老院及殘疾人士院舍員工和院友、被「圍封強檢」或污水樣本呈陽性區域的居民，以及跨境車輛司機和從事物業管理、清潔等較高危行業的市民。政府亦將於四月初，透過向全港住戶派發「防疫服務包」，大規模分發醫療物資。

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與消委會推出快速檢測包搜尋器

在第五波疫情下，市面有大量不同品牌的快速抗原測試包售賣，商經局更聯同消委會推出「快速抗原測試包認可名單搜尋器」，方便市民搜尋快速抗原檢測包，是否列入本港、內地、歐盟或美國的認可名單內。

快速抗原測試(RAT)包 認可名單搜尋器

快速抗原測試包搜尋使用攻略

為了疫情中向市民提供準確資訊，香港電台電視32作為「防疫資訊台」，製作節目讓市民隨時接收疫情資訊。商經局轄下通訊事務管理局辦公室，亦一直與流動網絡服務營辦商協調，改善各檢疫中心、隔離設施、跨境口岸的4G／5G網絡訊號接收，確保接受隔離或治療人士，能時刻與家人及外界保持聯絡和溝通。

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工貿署聯絡業界確保食米充足

商經局亦提到為確保食米供應穩定和充足，本港設有食米管制制度。就早前出現市民搶購物資的現象，工業貿易署立即主動聯絡業界，確保食米儲備維持在充足的水平。工貿署將繼續密切留意市場情況，與業界保持聯繫。

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商經局與旗下部門共統籌圍封強檢10次 動員約2千人次

除了上述工作外，商經局及旗下不同部門，包括工貿署、投資推廣署、知識產權署、香港天文台、通訊事務管理局辦公室、香港電台和創意香港等，亦到前線參與防疫抗疫工作。過去一個月，局方與上述部門共統籌和執行10次「圍封強檢」行動，動員約2,000人次。同時，投資推廣署亦派員參與個案追蹤辦公室的工作。

參與「圍封強檢」行動的人員來自不同職系，包括政務主任、行政主任、貿易主任、投資推廣主任、科學主任、科學助理、雷達機械師、律師、知識產權審查主任、專利審查主任、電訊工程師、電訊督察／監督、規管事務經理、娛樂事務管理主任、節目主任，以及文書及秘書職系人員等。