電檢條例｜商經局：新例規管上映影片　電視、網片受其他法例監督

政府周五(27日)刊憲《電影檢查條例》修訂草案，引入履行《港區國安法》規定，明文規定電影上映前須考慮是否會「不利於國家安全」。不過，未有就實際執行及「禁播」手段作詳細解說，有批評指紅線模糊，有礙創作。

商務及經濟發展局回覆查詢，指條例只規管在港公開上映的影片，而電視廣播及互聯網等內容受其他相關法例規管，個別行為是否構成罪行要視乎個別情況及證據。



政府建議，賦權政務司司長若認為影片「不利於國家安全」，可藉書面方式指示監督撤銷該影片的證明書，電影的影碟亦不能在市面發行。（資料圖片）

政府會公布被撤銷播映證影片

商務及經濟發展局指，《電影檢查條例》清楚訂明只規管在香港公開上映的影片；至於電視廣播及互聯網等內容受其他相關法例規管。個別行為是否構成罪行要視乎個別情況及證據，不能一概而論。

當局日前宣布進一步修改《電影檢查條例》後，有業界關注以往有在港上映的電影未能通過內地審查，擔心日後相關影片將會被禁。當局僅稱，若涉及評級變動及撤銷證明書，會公開交代，免公眾繼續播映。不過對於收費串流影片平台服務播放的電影，則未有交代會否受規管。

商務及經濟發展局指《電影檢查條例》清楚訂明只規管在香港公開上映的影片。（資料圖片）

翻查過往報道，有立法會議員曾指網絡放映的影片更能廣泛傳播，建議當局應研究規管網片，當時商務及經濟發展局局長邱騰華曾指社會需要就此再作討論。