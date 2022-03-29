求肝｜曾患肝癌慈父突肝硬化衰竭　腎功能受損　急求O型血肝續命

育有兩名子女、現年66歲的李先生辛勞半輩子，十多年前跨過肝癌考驗，終於看到子女出身，可退休弄孫為樂，惟農歷新年過後，其肚積水情況突然急劇惡化，短短半個月內便出現肝硬化、肝臟嚴重衰竭，失去所有功能，更令腎功能受損，身體泛黃、消瘦，需要換肝才能保命。

同屬O型血的子女已決定捐出肝臟，希望保住父親性命，陪伴母親看着孫兒出生，惟不幸的是，兩人的健康均有問題，不適合捐肝，現急求好心人捐出活肝、屍肝，延續父親的性命。



66歲李先生10多年前患有肝癌，農曆新年後，其肚脹情況愈來愈嚴重，及後確診肝硬化和肝衰竭。（受訪者提供）

66歲李先生十多年前患有肝癌，在腫瘤切除手術後痊癒，只需定期到醫院抽肚積水，身體一直無病無痛，近年更弄孫為樂。惟至農曆新年後，其肚脹情況愈來愈嚴重，其子察覺父親有不妥後，便帶他到明愛醫院求醫，再次抽積水後便出院。

其子表示，「返到嚟我都見到佢個人嘅皮膚係黃咗啲，睇落去係黃啲同黑啲」，未幾醫院未便緊急來電，要求李先生立刻入院留醫，在多番檢查後發現其肝酵素超標，情況異常，並在本月11日轉介到瑪麗醫院進一步檢查，「因為疫情關係，我哋都去唔到醫院，冇得探病，問唔到醫生咩事。」

直至上周四（24日）晚上，家屬才接獲主診醫生電話，稱李先生患上肝硬化，肝已失去所有功能，導致腎功能亦受損，患上「肝腎綜合症」，命懸一線，需要換肝保命，惟子女二人均因健康問題無法捐肝，只能等待好心人捐出肝臟續命，醫生已將李先生排在器官移植冊排名前列，以優先換肝。

兒子慨嘆疫情下無法探病，上周四很難得才能見到父親一面，相隔一個月後，看到父親皮膚泛黃、體型消瘦，手上插滿喉，行動不便，深感心痛，他說到哽咽：「爸爸日日咁樣瞓喺度，以為我可以捐到肝，見到個希望，點知我做完個測試又唔到，個希望又冇咗，每一日瞓喺度，好似等緊個死神嚟搵佢，我哋屋企人又見唔到佢，自己一個人喺個病房入面，我都想像唔到佢個心情會有幾難捱。」

他形容，父親是慈父，勞碌半輩子，獨自子承受肝癌的煎熬，康復後繼續做兼職肩負起養育家庭的重擔，現時已介退休之齡，終可弄孫為樂，除其三歲女兒後，其妻亦剛懷孕三個月，只希望父親可以目睹第二個孫出生，並與六旬媽媽手挽手渡過白頭。

現時李先生急需O型血的善心人士捐出肝藏，以進行活肝或屍肝移植，盼善心人士捐出肝臟，可聯絡其兒子（電話/whatsapp：51397369）或瑪麗醫院肝臟移植中心（電話：22555800）檢測及配對。捐贈者如希望了解活體肝捐贈資料，可參閱醫管局資料。如市民有意協助，請留意以下要求︰

1. 年齡18至60歲，男女不限

2. 血型屬O型，BMI少於30

3. 非乙型/ 丙型肝炎/ 愛滋病帶菌者

4. 沒有酗酒、濫藥習慣，身體狀況良好

5. 肚臍對上未曾開刀做大手術（下腹或以下位置曾做手術則沒有問題）

6. 非懷孕者

7. 術前和術後均得到親人支援和照顧

8. 屍肝捐贈需要為腦死亡，而非冠狀病毒患者



爸爸工作大半世，得着肝癌，治好後，仍做part time工作。現在剛到退休，本想可以享受湊孫之樂，現在卻得到肝硬化、肝衰竭要換肝，感激你們的善心，希望有心人可申出援手。



【點擊可透過WhatsApp聯絡其兒子李先生】