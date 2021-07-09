求肝｜栢熙BB有望自我修復肝臟毋須換肝　尚有100人等善「肝」人

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-10 00:10

近日一名14個月大的男童栢熙和一名43歲的男子鄭少光均求肝，二人目前仍未遇到「有緣人」，惟二人病情卻有截然不同的變化。栢熙突然病情好轉，恢復意識，有望自我修復肝臟，主診醫生稱他情況審慎樂觀。但鄭少光則等不及善「肝」人捐肝，今天（９日）離世。 瑪麗醫院肝臟移植中心副總監陳智仁表示，肝衰竭病人能自行康復的機會率低，現時仍有約100人等待換肝，呼籲市民支持器官捐贈，包括捐出離世親人的器官，因為可以幫助不少生命危在旦夕的病人。

栢熙媽媽：今天能吃稀粥 可與家人玩耍

14個月大的男童栢熙今天病情突然轉好，栢熙媽媽區太表示，栢熙昨天和今天的病況大相逕庭，昨天呆滯，不認得人；但今天能吃稀粥，醫護為他拔除身上的鼻喉、尿喉，他亦與家人玩耍，展現歡顏，區太感到鬆一口氣，喜上眉梢，雀躍地指這是一個奇蹟，「佢真係根叻、好堅強、好幸運！」

區太指，數天內共有5、6人進入最後的配對程序，但可惜最後都未能成功配對，她希望栢熙病情繼續好轉，不需再求肝，「唔使其他人去捱一刀。」她再次感激港人熱心，「香港人好好，有啲都留低電話，話隨時standby，有咩事可以搵佢咁講。」

陳智仁醫生：情況屬審慎樂觀

陳智仁表示，栢熙的阿摩尼亞指數回復正常，肝酵素指數有改善，毋須輸血漿也維持到血凝固指數，無再出現肝昏迷，恢復意識，對外界有反應，種種跡象都顯示他的肝功能似乎正在康復，相信他或可以自我修復肝臟，情況屬審慎樂觀，會觀察他的情況至本周末。

港大肝移植外科臨床副教授陳智仁（左一）呼籲市民支持器官捐贈，包括捐出離世親人的器官。 （資料圖片／梁鵬威攝）

等不到捐肝人 鄭少光今早離世

不過，43歲的男子鄭少光因肝衰竭而引致肝昏迷和腎衰竭，在深切治療部留醫約一周，需插喉和洗血，但最終未能覓得肝臟，今天不幸離世。

兩名求肝者病情出現截然不同的變化，陳智仁解釋，如幼童本身肝臟無毛病，自我修復能力會較高，「有再生能力。」他稱目前估計栢熙是受到巨細胞病毒感染而引致急性肝衰竭；至於鄭少光今次就因乙型肝炎病發而引起肝衰竭，陳智仁表示，由於他本來患有乙型肝炎，引發慢性肝病，「可能帶菌一段時間，底子唔好，難啲好返。」

43歲的男子鄭少光因肝衰竭而去世。（受訪者提供）

近10天內有6人捐出屍肝

陳智仁指出，患有肝衰竭的病人中，每十人只有一人能自行痊癒，現時仍有約100人等待換肝，平均等候時間超過一年，部分人更需等待兩年，呼籲市民支持器官捐贈，包括捐出離世親人的器官，因為可以幫助不少生命危在旦夕的病人，而有意捐贈器官的人士也應把意願告知家人，否則去世後如家人不同意捐出器官，最終亦不能捐贈他人，「無時無刻都有病人等緊，希望家屬支持，可以幫到其他病人，除咗肝臟，心、肺、腎都會有病人得益。」

他補充，今年暫時做了31宗肝移植手術，早前在10天內有6人捐出屍肝，情況令人鼓舞，但屍肝數量不穩定，「有時一個月都無一個。」而現時市民不願捐贈器官的最主要原因仍是希望為家人保存「全屍」，反而新冠肺炎疫情對於器官捐贈的影響不大。